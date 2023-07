 Dla młodych o demokracji

Demokracja w życiu – życie w demokracji, to projekt realizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Okręgowego w Elblągu wraz z partnerem Capital Youth Association (CYA) e.V. z Triesen, Liechtenstein oraz Stowarzyszenie "Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne" w Elblągu. Jak przebiegają poszczególne działania, dzięki którym elbląscy uczniowie mogą bardziej docenić wartość demokracji? Zobacz zdjęcia.

W minionym roku szkolnym w związku z projektem zrealizowano mnóstwo działań i nie sposób wymienić ich wszystkich. Rzućmy jednak okiem na to, jak uczniowie elbląskich szkół o demokracji dowiadywali się coraz więcej.

Czym jest demokracja? Jakie zadania stoją przed społeczeństwem obywatelskim? Co to są zasoby i inicjatywy lokalne? Odpowiedzi na te pytania szukali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 w Elblągu w ramach warsztatów i spotkań zrealizowanych w minionym roku szkolnym. Konkurs na plakat promujący wartości demokratyczne, telekonferencja z młodzieżą z Europy Zachodniej, gry terenowe, piknik sąsiedzki i festyn rodzinny – to tylko niektóre z działań, w których mogli uczestniczyć uczniowie "czwórki".

Podobnie w projekt zaangażowali się uczniowie Szkoły Podstawowej nr 14. Poznali m. in. podstawowe pojęcia związane z demokracją, a także kompetencje samorządu terytorialnego na przykładzie samorządu elbląskiego. Mieli okazję obserwować pracę urzędników w Urzędzie Miejskim, zapoznali się z niektórymi zapisami konstytucji RP, poznali też zasady wyborów demokratycznych. Nie zabrakło też odwiedzin w elbląskim schronisku, po której uczniowie adoptowali wirtualnie pieska o imieniu Strong. Uczniowie SP nr 14 zorganizowali też kiermasz wielkanocny, z którego dochód wsparł działalność rady rodziców w szkole.

W projekcie „Demokracja w życiu - życie w demokracji” i jego trzeciej fazie pod nazwą „Zaszczepić aktywność” wzięło udział również 19 uczniów z klasy V C ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Elblągu. Przeprowadzili m. in. debatę na temat demokracji w życiu szkolnym, a także na temat możliwości zaangażowania się dzieci i młodzieży w sprawy społeczne. Uczestnicy w ramach warsztatów dowiedzieli się, czym jest poczucie sprawczości i na czym polega realny wpływ na zmianę rzeczywistości wokół nas. W związku z uczestnictwem w projekcie młodzi ludzie mogli też zorganizować kiermasz świąteczny, z którego dochód przeznaczyli na zakup karmy dla zwierząt.

Projekt był realizowany również w Szkole Podstawowej nr 3 w Elblągu. Zrealizowano dwa wydarzenia dla społeczności szkolnej, czyli rodziców, uczniów i pracowników, a konkretnie kampanię dotyczącą zdrowego śniadania dla sportowców oraz aktywne przerwy z nauką tańca.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 19 mieli z kolei możliwość realizacji zadań dotyczących demokracji, historii i współczesnego życia w Polsce, które przygotowali ich nieco starsi koledzy i koleżanki. Wszystko odbyło się oczywiście w formie zabawy. Były podchody, krzyżówki, quiz itd. Dla uczniów spotkanie było świetną okazją dla rozwoju umiejętności pracy zespołowej oraz integracji, a warsztaty zakończyły się... pizzą.

Warsztaty międzynarodowe związane z projektem odbyły się dwukrotnie także w Centrum Spotkań Europejskich Światowid. Licznie wzięli w nich udział uczniowie elbląskich szkół podstawowych a zajęcia o demokracji i życiu w społeczeństwie obywatelskim prowadzili trenerzy młodzieżowi Damian Ciachorowski i Kacper Bohorodzicz. Czym są postawy demokratyczne? Jak można zaangażować się w życie lokalnej społeczności i działać z pożytkiem dla niej? Co jest potrzebne, by wprowadzić w życie własne inicjatywy i mieć wpływ na otaczającą nas rzeczywistość? Te wszystkie zagadnienia i znacznie więcej mogli zgłębiać uczniowie zarówno na spotkaniach w Światowidzie, jak i swoich szkołach, właśnie dzięki projektowi Demokracja w życiu – życie dla demokracji.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

