 Dlaczego OLED to najlepszy wybór dla kinomaniaków?

Początek drugiej dekady XXI w. wiązał się z rosnącym znaczeniem platform streamingowych. Wcześniej kina domowe miały swój charakter jedynie z nazwy, natomiast obecnie to właśnie w zaciszu własnego domu większość z nas oddaje się przyjemnościom, jakie płyną z obcowania z kinematografią (cały proces wzmocniła pandemia). W tym aspekcie kluczowe znaczenie ma wybierany przez użytkowników rodzaj telewizora, a obecnie bezkonkurencyjną jakość pod tym względem oferuje technologia OLED. Dlaczego?

Oczekiwania a rzeczywistość – czy telewizory OLED rzeczywiście są najlepszym wyborem?

Dostępne na rynku telewizory najłatwiej skategoryzować pod względem technologii wyświetlania obrazu. Popularne do dziś telewizory LED oraz LCD funkcjonują na zasadzie zewnętrznego podświetlania panelu ciekłokrystalicznego. Element ten sam w sobie nie emituje światła, dlatego w przypadku urządzeń z tej kategorii mamy do czynienia z mniejszym (względem telewizorów OLED) kontrastem obrazu. Działanie sprzętu typu OLED opiera się natomiast na ogromnej ilości pikseli, z których każdy emituje własne światło. To właśnie przez to możliwe jest całkowite wygaszenie konkretnych części ekranu, a pełne rozświetlenie innych. W ten właśnie sposób użytkownicy mogą obcować z niczym nieograniczonym kontrastem – elementem kluczowym w percepcji poszczególnych filmów. Każdy telewizor OLED ma również przewagę nad odpowiednikami LED lub LCD – w aspekcie jakości wyświetlanych kolorów. W najlepszych „OLEDach” są one w pełni żywe i dokładne (względem materiału oryginalnego), co nie zawsze dotyczy telewizorów LED i LCD.

Na czym polega przewaga OLED nad LED i LCD?

Kontrast i jakość wyświetlanego obrazu nie są jedynymi aspektami, które odgrywają istotną rolę w odbiorze wybranych dzieł filmowych. Telewizory OLED mogą pochwalić się szerokimi kątami widzenia, dzięki którym widoczność filmu jest doskonała niezależnie od miejsca, z którego patrzymy na ekran. Współcześnie produkowane telewizory OLED (a właściwie QLED) pozwalają zredukować do minimum problem, który jeszcze do niedawna był piętą achillesową urządzeń bazujących na tej technologii. Mowa tu o jasności, która w przypadku telewizorów QLED może w pełni konkurować nawet z najjaśniejszymi telewizorami LED. Elementy te mają kluczowe znaczenie w połączeniu z takimi parametrami, jak na przykład częstotliwość odświeżania obrazu i rozdzielczość. Każdy bowiem doskonale wie, że nawet najlepsza antena do telewizji naziemnej lub wysoka jakość wideo w streamingu nie uratują przyjemnego seansu, jeśli kinoman będzie musiał obcować z ciemnym, mało kontrastowym obrazem.

Na co zwrócić uwagę podczas zakupu telewizora OLED?

Telewizory OLED wydają się być obecnie najlepszą propozycją dla osób, które szczególnie cenią jakość wyświetlanego obrazu. Zgłaszane w przeszłości problemy tej technologii (np. wypalanie obrazu na nieruchomych elementach ekranu) są stopniowo rozwiązywane, przez co ekrany OLED wydają się zostawiać swoją konkurencję daleko w tyle. Warto jednak pamiętać o tym, że każdy telewizor powinien być dostosowany do przestrzeni w jakiej zostanie ulokowany – nie tylko pod względem kolorystyki i szerokości ramki. Z tego powodu na tym etapie przydatne okazują się być proste kalkulatory określające optymalną wielkość ekranu dla konkretnej odległości od sofy lub łóżka. Później wystarczy zapoznać się ze specjalistycznymi zestawieniami, takimi jak na przykład ranking telewizorów 65 cali lub mniejszych, a następnie wyselekcjonować idealny model. Skonstruowane w ten sposób kino domowe będzie w pełni konkurować z najlepszymi multipleksami i prawdziwie zasłuży na swoją nazwę!