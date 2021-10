 Dlaczego warto kupić OPPO Reno6?

Potrzebujesz niezawodnego smartfona, który ma świetny aparat i jednocześnie nie nadszarpnie Twojego budżetu? Wybierz OPPO Reno6 – telefon łączący w sobie ciekawy design i funkcjonalność! Sprawdź, co ma do zaoferowania nowy model OPPO.

OPPO Reno6 – premiera nowego smartfona od OPPO

Choć premiera OPPO Reno5 miała miejsce pod koniec 2020 r., fani marki już teraz mogą cieszyć się kolejną odsłoną smartfona tej marki. Czym różni się nowy OPPO Reno6 od swoich poprzedników?





Poczuj się jak profesjonalny fotograf

Chcesz uchwycić piękno natury, a może uwielbiasz wykonywać portrety? Nowy OPPO ma wbudowane 3 obiektywy, które umożliwią Ci wykonanie różnorodnych fotografii - matryca główna ma 64 Mpix, a obiektyw ultraszerokokątny 8 Mpix. Uchwycenie najdrobniejszych detali stanie się o wiele prostsze, dzięki obiektywowi makro liczącemu 2 Mpix.

OPPO Reno6 zachwyci Cię jakością wykonywanych selfie, za sprawą przedniego aparatu, którego rozdzielczość wynosi 32 Mpix.





Wyjątkowy design

Smukły OPPO Reno6 został zaprojektowany tak, aby dorównać wyglądem najdroższym smartfonom. Tył telefonu jest wykonany z błyszczącego tworzywa sztucznego, odpornego na zarysowania. Jest przyjemny w dotyku, a delikatnie szorstka faktura nowego OPPO minimalizuje ryzyko wyślizgnięcia się urządzenia z ręki.

Co więcej, korzystanie z nowego OPPO Reno6 jest bardzo wygodne – waży tylko 182 g, a jego grubość wynosi 7,59 mm.

Lepsza jakość obrazu

Zależy Ci na wysokiej jakości obrazu? To spodoba Ci się OPPO Reno6 z matrycą AMOLED HDR o przekątnej 6,43 cala. Częstotliwość odświeżania obrazu wynosi nawet 90 Hz, co zwiększa płynność wyświetlanych filmów i gier.

Bezramkowy OPPO Reno6 jest wygodny w używaniu, a dzięki zastosowaniu Corning Gorilla Glass 5 nie musisz obawiać się o porysowanie lub zbicie ekranu.





Zwiększona wydajność

Znasz to uczucie, gdy smartfon rozładowuje się w najmniej odpowiedniej chwili? W przypadku OPPO Reno6 ten problem to przeszłość – a to za sprawą baterii o pojemności aż 4300 mAh. Dzięki temu prowadzenie wielogodzinnych rozmów nie oznacza już konieczności podłączenia urządzenia do prądu. Co więcej, aby naładować baterię na 100% potrzebujesz jedynie 35 minut.





Liczy się wnętrze!

Model OPPO Reno6 został wyposażony w ośmiordzeniowy procesor MediaTek Dimensity 900, dzięki któremu ma o wiele większą wydajność w porównaniu do swoich poprzedników. Został zaopatrzony również w Multi-Cooling System, który minimalizuje ryzyko przegrzania się urządzenia. Włączenie ulubionej gry czy obejrzenie filmu nie będzie już wyzwaniem, tylko przyjemnością.

Nowy OPPO obsługuje technologię 5G – najnowszą generację sieci komórkowej, dzięki której możesz korzystać z szybszego internetu mobilnego.

Dostępna pamięć operacyjna RAM w OPPO Reno 6 wynosi 8 GB, co przekłada się na płynną pracę smartfona. Co więcej, aż 128 GB pamięci wbudowanej ROM to gwarancja, że nie musisz się ograniczać i usuwać niepotrzebnych plików – dostępna przestrzeń pozwoli Ci na przechowywanie dużej ilości zdjęć i filmów.