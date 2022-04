 Dlaczego warto robić zakupy w aptece internetowej?

Zakupy przez internet cieszą się coraz większą popularnością, a kupić przez internet można już niemal wszystko. Nic dziwnego, gdyż jest to najprawdopodobniej najwygodniejszy sposób na uzupełnienie braków chociażby w domowej apteczce.

Bez wychodzenia z domu możemy kupić niezbędne dla nas leki w najbardziej przystępnej na rynku cenie. Wiele branż postawiło już na handel w internecie, rynek farmaceutyczny także nie pozostał w tyle. Wiele aptek postanowiło otworzyć się na sprzedaż internetową, szczególnie w okresie pandemii. Na co więc warto zwrócić uwagę kupując w internecie i jakie korzyści z tego płyną?

Zakupy w aptece internetowej - czyli wygoda bez wychodzenia z domu.

Niewątpliwym atutem zakupów przez internet jest możliwość zrobienia ich bez wychodzenia z domu, ale nie tylko, bo przecież kupować przez internet możemy w każdym miejscu i czasie, kiedy tylko nam się o tym przypomni. Dlatego tak wiele osób wybiera właśnie tę formę zakupów, ponieważ bez względu na to, gdzie aktualnie są, mogą kupić wszystko, czego potrzebują, w jednym miejscu, a dostawa pod same drzwi domu może nastąpić już następnego dnia, a nawet w dowolnie wybranym przez nas terminie po ustaleniu go z przewoźnikiem. Apteki internetowe posiadają ponadto szeroki wybór w asortymencie, czego często brakuje osiedlowym aptekom przez co zakupy stacjonarne zamiast szybkiego nabycia leków kończą się dodatkową wycieczką po dany lek albo do innej apteki, albo w to samo miejsce za kilka dni. Dodatkowym mankamentem zakupów stacjonarnych jest oczekiwanie w kolejce, często z osobami, które przyszły do apteki ze względu na swoje przeziębienie, przez co istnieje ryzyko, że właśnie w aptece możemy się zarazić.

Dostawa leków do domu i jej koszty.

Ważnym aspektem zakupów przez internet jest czas i koszty dostawy. Zależy nam, aby zamówienie dotarło do nas szybko i w miarę możliwości jak najtaniej, ale warto zdać sobie sprawę, że transport leków jest nieco bardziej wymagający niż dostarczenie zwykłych produktów użytku codziennego, dlatego tak ważne jest, aby zwrócić uwagę na rodzaj przewoźnika i wybrać taką aptekę, która oferuje dostarczenie zamówienia z pomocą specjalistycznego przewoźnika, który dostosował warunki transportu do wymogów przechowywania leków. Takim jest firma Poltraf, która zapewnia przewóz leków w temperaturze pokojowej (15-25°C) bez względu na panujące na zewnątrz warunki atmosferyczne, takie jak mróz czy upał.

A co z kosztami? Dostawa zamówień z aptek internetowych często jest tak samo tania, jak dostawa zwykłych przedmiotów, jak ubrania czy akcesoria do domu. Niektóre apteki oferują darmową dostawę po osiągnięciu określonego progu kosztów zamówienia. Tak też jest w przypadku Apteki CUD, która oferuje darmową dostawę już od 49 złotych, co sprawia, że naprawdę nie trzeba robić dużych zakupów, aby móc cieszyć się darmową dostawą.

Dodatkowe korzyści płynące z zakupów przez internet.

Obok wygody i łatwości, jaką dają nam zakupy przez internet, możemy znaleźć jeszcze inne korzyści. W aptekach stacjonarnych, oprócz mniejszego wyboru w asortymencie, często dopiero przy płaceniu rachunku dowiadujemy się o kosztach, jakie nas czekają do zapłacenia, gdyż na próżno szukać nam cen na półkach lub na ekranach kas, a wtedy jedyną możliwością jest pytanie farmaceuty o cenę każdego produktu, co znacznie wydłuża czas zakupów. Tego problemu nie ma w aptece internetowej, gdyż cena widoczna jest przy każdym produkcie, dzięki czemu możemy porównać kilka podobnie działających specyfików i wybrać najkorzystniejszą dla nas opcję. Nie musimy też się spieszyć z decyzją, myśląc z tyłu głowy o tym, że za nami czekają już inni zniecierpliwieni pacjenci. Wybierajmy sprawdzone apteki internetowe, które działają od lat, oferują wysoki poziom obsługi klienta oraz dogodne warunki zakupów. Przed zrobieniem zakupów w aptece internetowej możemy też sprawdzić jej oceny i opinie, co ułatwi nam dokonanie właściwego wyboru.