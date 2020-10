Dni Otwarte 19-24 października w salonach Skody i Citroena HADM Gramatowski w Elblągu

Planujesz zmianę samochodu, a może jeszcze się nad tym nie zastanawiałeś, a warto. Okazja ku temu jest wręcz idealna, ponieważ 19-24.10.2020r. odbędą się Dni Otwarte w salonach Skody i Citroena HADM Gramatowski.

Jednym z powodów, dlaczego właśnie teraz warto kupić auto jest fakt, że w SKODZIE HADM Gramatowski ruszyły upusty do nawet 16 500 zł na wybrane modele. Promocyjne ceny obejmują najchętniej wybierane przez klientów auta, czyli m.in. Skodę Superb, Kodiaq czy idealny na miejskie trasy model Skoda Scala. Warto wspomnieć, że marka Skoda jest z nami już od 125 lat, co przekłada się na niebywałe doświadczenie w tworzeniu samochodów, bezpieczniejszych, wygodniejszych i bliższych użytkownikowi.

To nie koniec dobrych wiadomości. W salonie CITROENA w Elblągu pojawił się zupełnie nowy, jeszcze bardziej wyrazisty niż do tej pory – Citroen C3, którego możesz poznać przychodząc na dni otwarte. Odznacza się on inspirującą sylwetką, solidnym wykonaniem oraz nowymi opcjami wykończenia wnętrza, które skupiają się na komforcie jazdy. Auto wyróżniają innowacyjne rozwiązania technologiczne, a uwagę najbardziej przykuwa niepowtarzalna stylistyka oraz zmienione reflektory LED, które w dolnej części zderzaka dodatkowo zostały otoczone kolorowymi wstawkami podkreślającymi nowoczesny design modelu. Pojawiła się również nowa stylistyka paneli Airbump, która jest dominującym motywem wyznaczającym styl nowego Citroena C3.

Co więcej, Citroen C3 posiada możliwość personalizacji kolorów, aż w 97 wariantach, dzięki czemu możesz dobrać styl pod swoje upodobania! Citroen C3 to zwinny i poręczny samochód dzięki swym niewielkim rozmiarom świetnie sprawdzi się w mieście, a na trasie zaskoczy Cię niskim zużyciem paliwa sięgającym ok. 4,5l / 100km.

Odwiedź nasze salony w dniach 19–24.10.2020. Zapoznaj się z wyprzedażową ofertą Skody i przetestuj nowego Citroena C3. Klientom, którym trudno podjąć decyzje odnośnie modelu auta zapraszamy na jazdy testowe. Więcej informacji na stronie www.hadm.pl.

HADM Gramatowski

Autoryzowany Dealer Skoda i Citroen

ul. Warszawska 87

82-300 Elbląg

tel. 55 235 24 57

HADM Gramatowski

Autoryzowany Dealer Skoda i Kia

Rokocin 4G

83-200 Starogard Gdański

tel. 58 560 94 80

www.hadm.pl

--- artykuł promocyjny ---