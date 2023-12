 Dni otwarte Lexusa w Toyota Knedler w Elblągu

Już niebawem, 8 i 9 grudnia, salon Toyoty Knedler w Elblągu serdecznie zaprasza wszystkich miłośników motoryzacji na dni otwarte Lexusa. Jest to doskonała okazja, aby zapoznać się z najnowszymi modelami tej luksusowej marki oraz skorzystać z możliwości przetestowania ich na własnej skórze.

W czasie tych dwóch intensywnych dni, dla klientów dostępne będą do testów modele Lexusa: ES300h w wersji business edition, NX450h+ w wersji prestige, RX500h fsport edition, LM oraz UX250h fsport design +. Wszystkie z nich charakteryzują się niezwykłą jakością wykonania, nowoczesną technologią oraz dynamicznym japońskim designem, który przyciąga spojrzenia na drodze.

NX450h+prestige to druga generacja kompaktowego SUV-a marki Lexus, który łączy w sobie elegancję, efektywność oraz dynamiczną jazdę. Napęd hybrydowy sprawia, że jest on przyjazny dla środowiska, a jednocześnie oferuje moc ( 309 KM) i osiągi, które spełnią oczekiwania nawet najbardziej wymagających kierowców. Modele NX znajdują się w tym roku na wyprzedaży rocznika z dostępnością od ręki.

RX500h fsport edition to luksusowy SUV dla osób ceniących sobie sportowy charakter auta. To pierwsza turbodoładowana hybryda w historii marki Lexus. Zupełnie nowy układ napędowy, na który składają się silnik 2.4 turbo, 2 silniki elektryczne i automatyczna skrzynia biegów, generuje 371 KM mocy, a właściwości jezdne wzmacnia zastosowanie napędu DIRECT4 i tylnej osi skrętnej. Doskonale odnajdzie się zarówno w mieście, jak i na dłuższych trasach. Wnętrze zostało zaprojektowane z myślą o kierowcy i pasażerach, oferując wygodne fotele oraz nowoczesne systemy multimedialne. Model RX poza napędem 500h oferuję również RX450h z napędem plug in oraz RX350h z napędem klasycznej hybrydy. Ceny tego modelu podczas sezonowej wyprzedaży 2023 zaczynają się od 284 790zł brutto.

LM to arcydzieło komfortu i elegancji. Ten model, będący kombinacją luksusowego samochodu i przestronnego vana, zapewnia niesamowitą wygodę podczas długich podróży występuję z dwoma rodzajami kabiny- siedmiomiejscową oraz czteromiejscową. Wnętrze jest pełne luksusowych elementów, a odmiana hybrydowa sprawia, że jest również przyjazny dla środowiska. LM to idealny samochód dla rodzin oraz osób, które cenią sobie wygodę i prestiż.

UX250h to dynamiczny crossover o charakterystycznym wyglądzie, którym wyróżnia się na drodze. Jego kompaktowe rozmiary sprawiają, że jest idealnym wyborem do codziennego użytku, zarówno w mieście, jak i w podróży poza nim. Model UX dostępny jest w trzech napędach UX200 z napędem benzynowym, UX250h z napędem hybrydowym oraz UX300e z napędem elektrycznym. Lexus UX aktualnie dostępny jest w ofercie promocyjnego finansowania kinto w racie od 990zł netto ( rata dla modelu UX200 w wersji business edition na parametrach 24m-cy, 10 000wpłaty, 20 000km).

Przy okazji dni otwartych Lexusa w Elblągu, pracownicy salonu Toyoty Knedler będą do Państwa dyspozycji, aby odpowiedzieć na wszelkie pytania, przedstawić szczegółowe informacje na temat poszczególnych modeli oraz umożliwić przeprowadzenie testów. Wszystko to w miłej atmosferze i przyjemnym towarzystwie.

Zachęcamy do odwiedzenia salonu Toyoty Knedler w Elblągu – Kazimierzowo 4B w dniach 8 i 9 grudnia, aby zobaczyć na własne oczy i przekonać się na własnej skórze, dlaczego Lexus to marka, na której można polegać. Czekają na Państwa unikalne modele, które łączą w sobie luksus, jakość wykonania i doskonałe osiągi. To niepowtarzalna możliwość dla klientów z województwa warmińsko- mazurskiego na spotkanie z marką Lexus tak blisko! Nie przegapcie tej okazji!

Toyota Knedler

Kazimierzowo 4B

www.toyota-knedler.com.pl

email: 046@toyota-polska.pl

tel.: 55 236 09 00

Salon czynny:

poniedziałek - piątek 8 - 17

sobota 8 - 14