Dni Otwarte „Małego Europejczyka” – przyjdź, zobacz, zapisz dziecko i zyskaj rabat!

Myślisz o przedszkolu dla swojego dziecka? Zastanawiasz się nad żłobkiem? A może już czas najwyższy zdecydować o odpowiedniej zerówce dla Twojego przedszkolaka? Teraz właśnie jest dobry moment, aby podjąć decyzję o wyborze przedszkola, jego ewentualnej zmianie lub w sprawie zerówki. Zapraszamy na Dni Otwarte w Żłobki i Przedszkolu Mały Europejczyk w Elblągu. Zobacz zdjęcia.

Jeśli w czasie Dni Otwartych zapiszesz dziecko do naszej placówki – zyskasz rabat – czesne zostanie przez pół roku obniżone o 100 zł miesięcznie! Dajemy Ci rabat w wysokości 600 zł! Dni Otwarte Przedszkola Mały Europejczyk w Elblągu będą trwały tydzień – od 7.07.2020 do 14.07.2020 r. w godzinach od: 12.00 do 17.00.

W tych dniach, oczywiście zachowując wszystkie niezbędne wymagania epidemiologiczne (do budynku przedszkola wchodzimy w maseczkach i dezynfekujemy dłonie – bez maseczek nie wpuszczamy) każdy zainteresowany żłobkiem, przedszkolem lub zerówką rodzic może pojawić się w Żłobku i Przedszkolu Mały Europejczyk w Elblągu przy ul. Dąbrowskiego 33.

W Żłobku i Przedszkolu Mały Europejczyk będzie można:

- obejrzeć przedszkole od wewnątrz zachowując standardy sanitarne (maseczki, dezynfekcja rąk, nie będzie kontaktu z przebywającymi w przedszkolu dziećmi),

- zobaczyć nasz rozległy plac zabaw (2000 m2, boiska, urządzenia zabawowe),

- porozmawiać z nauczycielem,

- zapoznać się z regulaminem przedszkola i cennikiem,

- zerknąć do naszej nowoczesnej kuchni, szatni, łazienek, tarasów przy salach.

Uwaga! Jeśli w czasie Dni Otwartych Żłobka i Przedszkola Mały Europejczyk w Elblągu rodzice zdecydują się pozostawić u nas dziecko w grupie żłobkowej, przedszkolnej lub w zerówce mogą liczyć na rabatową cenę – upust w wysokości 100 zł czesnego przez okres 6 miesięcy.

W atrakcyjnej cenie miesięcznego czesnego 590 zł* (*obniżone o 100 zł, jeśli zapiszesz dziecko do placówki w czasie Dni Otwartych) zapewniamy:

- miejsce w żłobku, przedszkolu, zerówce w godzinach od 6.30 do 19.00,

- pełne wyżywienie dziecka z własnej kuchni placówki (śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek),

- codzienne zajęcia j. angielskiego,

- codzienne zajęcia plastyczne i artystyczne,

- nauka i zabawa w najbardziej nowoczesnej placówce oświatowej w Elblągu (przestronne, kolorowe, dobrze wyposażone sale do zabaw, multimedialne, edukacyjne, rehabilitacyjne),

- placówka dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,

- olbrzymi plac zabaw (2000 m2),

- liczne wycieczki, atrakcje, wyjścia, ciekawi goście,

- nowoczesne metody nauczania dzieci w wieku przedszkolnym i zerówkowym,

- profesjonalna, doświadczona kadra nauczycielska.

Przyjdź na Dni Otwarte Żłobka i Przedszkola Mały Europejczyk w Elblągu, poznaj i zobacz jak funkcjonuje najbardziej nowoczesna tego typu placówka w mieście. Sam sprawdź ile może zyskać Twoje dziecko bawiąc się i ucząc w naszym żłobku, przedszkolu i zerówce.

Zobacz zdjęcia naszego przedszkola!

Zapisz dziecko do Małego Europejczyka już teraz i uzyskaj atrakcyjny rabat – 100 zł miesięcznie!

Więcej informacji o Żłobku i Przedszkolu Mały Europejczyk w Elblągu:

www.malyeuropejczyk.elblag.pl

Facebook: https://www.facebook.com/malyeuropejczykelblag/

-- artykuł promocyjny ---