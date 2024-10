Dni Otwarte w salonie Skoda HADM Gramatowski. Koła za złotówkę i 10 tys. upustu na model Superb

21-26 października 2024 roku zapraszamy na Dni Otwarte w salonach Skoda HADM Gramatowski. To świetna okazja, by jeszcze przed końcem roku upolować swój wymarzony, nowy samochód. Zwłaszcza, że w tych dniach przygotowaliśmy świetną ofertę - upust 10 000 zł na Nową Skodę Superb*.

To jeszcze nie wszystko! Do wybranych modeli możesz otrzymać komplet kół zimowych za 1zł!* W Skodzie wiemy, jak ważnym elementem jest dobór odpowiednich kół do auta. Mając na uwadze bezpieczeństwo naszych klientów promocją objęte są opony sprawdzonych marek takich jak Bridgestonw, Pirelli i Barum.



Nie przegap okazji. Upustami objęte są także inne modele tej marki.Po więcej szczegółów zapraszamy do naszego salonu Skoda HADM Gramatowski w Elblągu i Starogardzie Gdańskim.

HADM Gramatowski

Skoda /Citroen/Alfa Romeo/Opel

Warszawska 87,

Elbląg

55 235 24 57

Skoda/Kia

Rokocin 4G

Starogard Gdański

58 560 94 80

www.hadm.pl

*Oferta kół za 1 zł dotyczy modeli: Octavia, Fabia, Karoq, Scala, Kamiq zakupionych podczas dni otwartych 21-26.10.24. Cena kompletu kół zimowych to 1zł, najniższa cena z 30 dni przed wprowadzeniem obniżki dla modeli objętych promocją wyniosła: Fabia – 2 120 zł brutto; Scala – 2 280 zł brutto; Kamiq – 3 040 zł brutto, Octavia – 3 120 zł brutto; Karoq – 3 480 zł brutto. O szczegóły zapytaj w salonach Skody.

Upustami na auta Skoda są objęte wybrane modele. Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów i dotyczy aut z roku modelowego 2025 i roku produkcji 2024 wydanych do Klienta do 31.12.2024 r. Oferta promocyjna nie dotyczy klientów flotowych. O szczegóły zapytaj w salonie Skoda HADM Gramatowski. Wszelkie prezentowane informacje, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.