 Dni testowe motocykli Husqvarna: Przeżyj przygodę na kołach!

Czy kiedykolwiek marzyłeś o wyruszeniu w podróż na jednym z najbardziej ekscytujących motocykli na świecie? Teraz masz szansę zrealizować swoje motocyklowe marzenia! Dołącz do nas w Elblągu na wyjątkowym wydarzeniu — Dni Testowe Motocykli Husqvarna. Odkryj pasję do jazdy na asfalcie i szosie, testując niezwykłe modele motocyklowe, które z pewnością pobudzą Twój apetyt na przygodę.

Ekscytujące detale Dni Testowych

Adventure Team, dumny dealer motocykli Husqvarna, serdecznie zaprasza wszystkich entuzjastów dwóch kółek i tych, którzy dopiero planują rozpocząć swoją motocyklową przygodę, na specjalne dni testowe. Wydarzenie odbędzie się 18 i 19 października 2024 roku, oferując nie tylko testy najnowszych modeli, ale także poczęstunek oraz wspólne ognisko.

Podczas tego pełnego emocji weekendu będziesz mieć okazję przetestować różnorodne modele motocykli, od zwinnych maszyn miejskich po masywne maszyny turystyczne:

- **Norden 901**: Ten model to prawdziwy mistrz podróży dalekobieżnych. Norden 901 łączy w sobie komfort podczas długich tras z niezrównaną wydajnością off-roadową, co czyni go idealnym wyborem dla tych, którzy nie boją się przygód poza wyznaczonymi ścieżkami.

- **Svartpilen 801**: Urban Scrambler, który łączy klasyczny styl z nowoczesną technologią. Lekka konstrukcja i imponująca dynamika Svartpilen 801 sprawiają, że jest idealnym towarzyszem do miejskich eskapad i poza miejskie wypady.

- **Svartpilen 401**: To kompaktowy i wszechstronny motocykl, który świetnie sprawdza się w miejskich warunkach. Jego unikalny design i łatwość prowadzenia czynią go idealnym wyborem dla każdego, kto szuka stylowej i funkcjonalnej maszyny na co dzień.

- **Vitpilen 401**: Minimalistyczny i nowoczesny café racer, który wzbudza podziw swoim wyjątkowym wyglądem oraz sportową naturą. Vitpilen 401 oferuje wyjątkowe doświadczenia z jazdy, które zadowolą każdego miłośnika motoryzacji.

Gwóźdź programu: Atmosfera pełna pasji

Nie tylko motocykle czekają na uczestników dni testowych. Organizatorzy zadbali również o przyjazną atmosferę i moc atrakcji, w tym pyszną przekąskę oraz możliwość rozgrzania się przy ognisku. To doskonała okazja, by poznać innych pasjonatów motoryzacji, porozmawiać o swoich doświadczeniach i nawiązać nowe znajomości.

Adres i kontakt

Zapraszamy do Adventure Team przy ul. Kwiatkowskiego 2 w Elblągu. Wydarzenie odbędzie się 18 października od godziny 9 do 17 oraz 19 października od 9 do 15. Nie czekaj, zarezerwuj czas i dotrzyj na miejsce, aby poczuć adrenalinę na asfalcie i poczuć moc motocykli Husqvarna. Dla rezerwacji i informacji prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 721-211-994.

Nie przegap tej okazji — przyjdź i przekonaj się, co oznacza prawdziwa prędkość i styl na motocyklach Husqvarna. Czekamy na Ciebie!