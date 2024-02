 Dobra Novina, czyli logistyka, produkcja i magazynowanie na najwyższym poziomie

W Nowinie koło Elbląga powstało centrum logistyczno-produkcyjne. To najnowocześniejszy tego typu obiekt w naszym regionie. Czym się wyróżnia? Zobacz zdjęcia.

Centrum logistyczno-produkcyjne Dobra Novina zostało wybudowane na zlecenie firmy DELTA, która bazując na swoim ponad 30 letnim doświadczeniu postanowiła wybudować takie centrum logistyczno-produkcyjne, które będzie odpowiedzią na potrzeby różnej wielkości firm. DELTA istnieje na rynku elbląskim od 1991 roku i specjalizuje się w wynajmie i obsłudze powierzchni komercyjnych.

- Nasza inwestycja to nie tylko nowoczesny obiekt, nowatorskie technologie i efektywna logistyka, ale przede wszystkim dzięki niej swoje miejsce będą mogły znaleźć różne podmioty z wielu branż, które otworzą tutaj swoje oddziały czy siedziby, a to oznacza rozwój i tworzenie nowych miejsc pracy. Takie działanie z kolei przyciąga renomowane firmy, często działające na arenie międzynarodowej. To właśnie nasza współpraca z takimi partnerami umożliwia nam stworzenie licznych stanowisk pracy, które przyczynią się do wzrostu gospodarczego naszego regionu – mówi Mariusz Hejnowicz, prezes założyciel firmy DELTA.

Centrum pod potrzeby klienta

40 procent powierzchni centrum logistyczno-produkcyjnego powstało pod potrzeby konkretnego klienta – firmy Rockfin Sp. z o.o. mającej swoją główna siedzibę w Małkowie koło Gdańska, ale dynamicznie rozwijającej się w Elblągu.

- Tę część o powierzchni około 5,5 tys. m kw. zbudowaliśmy jako BTS, czyli „build to suite” – na wymiar i pod potrzeby klienta. Jest bardzo bogato wyposażona i najnowocześniejsza w naszym rejonie. Tylko na części Rockfinu znajduje się 10 suwnic: 6 jedno-tonowych, tak zwane montażówki, które jeżdżą metr niżej pod dużymi. Nad nimi są suwnice 36 ton z wózkami 2 razy po 18 ton, które mogą pracować w tandemie, więc w sumie mogą unieść element ważący do 72 ton. Każda suwnica posiada oddzielne sterowanie radiowe oraz odpowiednie zabezpieczenia, by nie doszło między nimi do kolizji. Suwnicowy obsługuje je z poziomu „0” za pomocą pilota – opowiada Mariusz Hejnowicz.

Pod potrzeby klienta powstały także „hala w hali”, czyli dwa oddzielne pomieszczenia na ślusarnię i spawalnię, które są oddzielone od reszty stanowisk produkcyjnych. Obsługa tych pomieszczeń będzie możliwa poprzez suwnice, które będą mogły dowozić do tych pomieszczeń duże elementy według potrzeb do dalszej obróbki.

Nowoczesnych rozwiązań jest o wiele więcej. Na przykład ogrzewanie zapewnia system promienników gazowych, który jest sterowany komputerowo i skupia się na ogrzewaniu ludzi, a nie powietrza w takich sposób, by było jak najbardziej efektywne i komfortowe dla pracujących tu osób i przynosiło jednocześnie znaczne oszczędności w kosztach utrzymania hali.

- Na każdym filarze zostały zamontowane rozdzielnice skrzynki prądowe, co sprawia, że w każdym miejscu hali można zbudować oddzielne gniazdo produkcyjne. Można sobie wyobrazić, ilu tu będzie stanowisk i jak dużo tu się będzie działo – opowiada Mariusz Hejnowicz.

Wrażenie robią także bramy wyjazdowe o wymiarach 6 m na 6 m, dzięki czemu do i z Dobrej Noviny może wjechać/wyjechać pojazd z ładunkiem o ponadnormatywnych wymiarach. W hali zastosowaliśmy parametry oświetlenia są wyższe niż określone w przepisach. W każdym punkcie jest dostęp do wi-fi, ponieważ do obiektu jest doprowadzony światłowód.

Specjalnie dla firmy Rockfin Delta zbudowała również biurowiec, który jest integralną częścią centrum Dobra Novina. To ponad 900 metrów kwadratowych powierzchni na trzech kondygnacjach. Z pełnym zapleczem sanitarnym, socjalnym, klimatyzacją, internetem, nowoczesnym oświetleniem i własnym systemem ogrzewania. Firma Rockfin już prowadzi nabór specjalistów jak i osób chętnych do przyuczenia na nowo powstające stanowiska pracy

Moduły do wynajęcia

Druga część centrum produkcyjno-logistycznego również jest wykonana w wysokim standardzie i przeznaczona jest pod wynajem dla zainteresowanych firm. Negocjacje z pierwszymi chętnymi już trwają.

– To są moduły, w których dany klient dość szybko może wejść ze swoją produkcją lub magazynowaniem. Cała ta wolna część ma 8,5 tys. metrów kwadratowych i możemy ją dzielić według potrzeb. Tak zwane Small Boxy są dla klientów mniejszych, niewymagających suwnic, bardziej na składowanie paletowe lub zwykłe składowanie. Najmniejsza powierzchnia do wynajęcia to 400 m kw. – mówi Mariusz Hejnowicz. - Każda część tej hali ma zapewniony moduł z pomieszczeniami biurowymi, sanitariatami, prysznicami, pomieszczeniem na stołówkę. Każdy taki moduł jest oddzielnie opomiarowany, ogrzewany.

Jeśli klient sobie życzy, zapewniamy również pełną wewnętrzną logistykę produkcyjną lub magazynową w hali związaną z załadunkiem, rozładunkiem, kontrolą transportu, packaging, work-service czy pełnym prowadzeniem gospodarki magazynowej Zapewniamy obsługę suwnic przez wykwalifikowaną kadrę, posiadamy suwnicowych oraz operatorów wózków widłowych. Każdy temat wewnątrzmagazynowy jesteśmy w stanie dla klienta ogarnąć, to jest bardzo wygodne – dodaje Założyciel Delty.

Na podkreślenie zasługuje fakt istnienia 6 dodatkowych 20 tonowych suwnic na tej części obiektu, które bardzo usprawnią, a wręcz umożliwią wykonanie w tej części obiektu elementów ponadgabarytowych lub nie normatywnych. Każda para tych suwnic również ma możliwość pracy w tandemie, a więc jest w stanie unieść 40 tonowy ładunek, który to może być kontenerem ze statku. Przeładunek i składowanie kontenerów również są tutaj możliwe i w najbliższych planach.

Najwyższe standardy ochrony przeciwpożarowej

Dobra Novina stawia też na najwyższe standardy dotyczące ochrony przeciwpożarowej, nawet wyższe niż nakazują normy dla tego typu obiektów.

– Mało jest hal produkcyjno-magazynowych z ochroną przeciw pożarową na tak wysokim poziomie. Hala została zaprojektowana i wybudowana przy założeniu obciążenia pożarowego powyżej 4 000 MJ/m2. Dzięki czemu nie mamy ograniczeń dotyczących składowania i produkcji. Gdy czujniki wykryją dym lub pożar, wyłączany jest dopływ gazu i prądu, automatycznie włącza się instalacja niskoprądowa, ścieżki ewakuacyjne zostają podświetlone, a w zagrożonej strefie zaczyna działać system tryskaczy, a następnie otwierają się klapy dymowe i bramy napowietrzające. System tryskaczy jest zasilany przez stację pomp napędzaną silnikiem diesla, gasząc źródło zagrożenia w danym sektorze i nie pozwalając na rozprzestrzenianie się ognia – mówi Założyciel firmy Delta.

Dobra Nowina będzie obiektem z certyfikatem BREEAM VERY GOOD. To międzynarodowy system oceny ekologicznej budynków, a określenie „very good” oznacza, że mamy do czynienia z naprawdę wysokiej klasy magazynem. Jego wykorzystanie może przynieść realne korzyści wizerunkowe jak i finansowe firmie, prowadzącej swoją działalność na terenie kompleksu Dobra Novina.

--- artykuł promocyjny ---