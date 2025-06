 Dodatkowe 5 zł rabatu z kodem SZKOLA

I w końcu są! Upragnione wakacje, na które tak długo czekaliśmy. Z okazji zakończenia roku szkolnego mamy dla Was specjalną promocję w serwisie NaWynos. Jesteście ciekawi jaką?

Nie traćcie tego czasu na gotowanie! Cieszcie się końcem roku szkolnego, wakacjami i dobrą pogodą. Serwis NaWynos od 2011 roku dba o to, by elblążanie nie chodzili głodni, a to dzięki współpracy z ponad 50 lokalnymi restauracjami. Pizza, makarony, burgery, kebaby, dania meksykańskie, azjatyckie i wiele więcej, a wszystko ciepłe, pyszne i zawsze z rabatem. Teraz dodatkowo dla wszystkich, nie tylko uczniów, mamy dobrą wiadomość.

Do zamówień złożonych od 27 czerwca do 4 lipca 2025 roku z kodem „szkola" naliczony zostanie dodatkowy rabat w wysokości 5 zł. Korzystajcie z wolnego czasu! Spędźcie go na luzie, z fantazją, po prostu tak, jak lubicie. Niech to będzie też wyjątkowo smaczny czas. Koniecznie skorzystajcie z dodatkowego rabatu NaWynos. Wystarczy tylko przy składaniu zamówienia wpisać kod „szkola".

