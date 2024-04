 Dojazdy i delegacje firmowe - jak to wygląda przy różnych typach umów?

Twoja podróż do miejsca pracy trwa więcej niż godzinę? A może wyjeżdżasz w pierwszą delegację i nie wiesz, czego oczekiwać? Na jakie przywileje możesz liczyć? Jaki wpływ ma na to Twoja umowa? Sprawdź, czy znasz kluczowe informacje na ten temat.

Kiedy przysługuje zwrot kosztów dojazdu do pracy?

Zwrot kosztów dojazdu do miejsca pracy wiąże się z konkretnymi warunkami, które należy spełniać. Nie każdy może liczyć na pokrycie kwoty biletu na pociąg czy paliwa potrzebnych do tego, aby dostać się do zakładu lub biura. Wiele zależy od regulaminu danego przedsiębiorstwa, a także ustaleń, które są zapisane w Twojej umowie o pracę. Warto zaznaczyć, że przepisy nie obligują pracodawcy do zwracania kosztów dojazdu zatrudnionym osobom. Należy więc postarać się o to na własną rękę.

Inaczej sytuacja wygląda, kiedy chodzi o dojazdy w ramach podróży służbowej. Podróż do wskazanego miejsca, a także przemieszczanie się między różnymi punktami, w których zrealizujesz swoje obowiązki, wiąże się z kosztami, które powinien ponieść pracodawca. Sprawdź na stronie https://firmove.pl/aktualnosci/biznes/kadry-i-place/ryczalt-za-dojazdy, kiedy możesz liczyć na ryczałt, kilometrówkę lub inny typ rekompensaty. Każdy rodzaj zwrotu zależy od formy transportu czy liczby pokonanych kilometrów itd.

Delegacje firmowe – co musisz wiedzieć?

Przedstawiciele niektórych zawodów często odbywają podróże służbowe. Należy to do zakresu ich obowiązków i wiąże się z pewnymi przywilejami. Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że czymś zupełnie oddzielnym jest delegacja. Informacje o tym znajdziesz tutaj: https://firmove.pl/aktualnosci/biznes/kadry-i-place/delegacje-krajowe-zagraniczne. Mimo że terminów używa się naprzemiennie, są regulowane przez przepisy w inny sposób.

W przypadku delegacji przysługuje zwrot za wydatki – w tym także za dojazd. Do rozliczenia potrzebne są faktury, rachunki, paragony, które są związane z konkretnym rodzajem kosztów. Natomiast warto wiedzieć, że osoby zatrudnione na umowy cywilnoprawne nie powinny wyjeżdżać w delegację, chyba że w dokumentach zostały zawarte dodatkowe zapisy ściśle określające zasady takiej podróży. O różnych ustaleniach dotyczących umowy o dzieło dowiesz się tu: https://firmove.pl/aktualnosci/biznes/kadry-i-place/umowa-o-dzielo-na-czym-polega.

Z czego może skorzystać pracownik?

Jak uzyskać zwrot kosztów dojazdu do miejsca wykonywania standardowych obowiązków?. Warto o tym porozmawiać jeszcze przed podpisaniem umowy. Ostateczna decyzja o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku zależy od pracodawcy Jeśli Twoja prośba zostanie przyjęta, powinieneś zbierać wszelkie dokumenty związane z ponoszonymi kosztami, np. bilety z komunikacji miejskiej. Pracodawca może pokryć w całości lub częściowo wydatki, a także przykładowo:

- przyznać wszystkim zatrudnionym jednakową stawkę zwrotną, tzw. ryczałt,

- wynająć autokar do wspólnych przejazdów pracowników,

- zaproponować korzystanie z samochodów służbowych.

Częściowy zwrot wydatków możesz uzyskać także dzięki rocznemu rozliczaniu podatku. Kluczową rolę grają tutaj koszty uzyskania przychodu. Taka rekompensata dotyczy wyłącznie umów o pracę, a do tego należy spełnić konkretne warunki, aby podlegać uldze.

Na inne przywileje mogą liczyć osoby posiadające umowy cywilnoprawne niż zatrudnieni na umowę o pracę. W przypadku pierwszych wiele zależy od wewnętrznych ustaleń z firmą, sprawy drugich regulują konkretne przepisy.

