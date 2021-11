Domesta – nowe mieszkania w Gdańsku

Według raportu Komisji Europejskiej, Gdańsk jest drugim miejscu pod względem wzrostu jakości życia w ciągu ostatnich 5 lat w Europie. Według badań, aż 97% mieszkańców Gdańska deklaruje zadowolenie z życia w naszym mieście. W raporcie przedstawiono także poziom satysfakcji z dostępnych usług i udogodnień, jakości środowiska, aspektów ekonomicznych, transportu publicznego, miejskiej administracji, bezpieczeństwa i otwartości na drugiego człowieka. Zobacz więcej zdjęć.

Jeśli marzysz o przeprowadzce do Gdańska lub zakupie mieszkania inwestycyjnego w mieście Neptuna, wybierz upragnione mieszkanie z szerokiej oferty Domesta. To trójmiejski deweloper, który od 30 lat z powodzeniem realizuje inwestycje mieszkaniowe w Gdańsku, dbając o wkomponowanie osiedli w obecną tkankę miejską z dużym poszanowaniem zieleni jak i prywatności przyszłych mieszkańców”. Obecnie w ofercie Domesta znajdują się mieszkania zlokalizowane w jednych z najczęściej wybieranych przez gdańszczan dzielnic: na Chełmie oraz na Jasieniu.

„W październiku wprowadziliśmy do sprzedaży nową inwestycję #NaSwoim na gdańskim Chełmie – mówi Olga Krasodomska z działu sprzedaży Domesta – zainteresowanie tą ofertą przerosło nasze oczekiwania. Wśród zainteresowanych #Naswoim jest wiele osób, które marzyły o zamieszkaniu w nowym mieszkaniu na Chełmie. W tym rejonie Gdańska powstaje bardzo mało inwestycji stąd nasza oferta składająca się z dwu- i trzy-pokojowych mieszkań spotkała się z aprobatą. Ciekawostką tej inwestycji jest to, że mieszkania trzypokojowe są mieszkaniami z własną garderobą”. Przy osiedlu znajdują się rozlegle tereny zielone, które umożliwiają spacery i rekreację. Do pobliskiego zbiornika Madalińskiego można dojść w ciągu 10 minut. Inwestycja jest też doskonale skomunikowana, położona kilka minut od pętli tramwajowo-autobusowej, dzięki której w ok. 10 minut można dojechać do ścisłego centrum Gdańska.

„Naszą unikatową inwestycją jest osiedle Robinia położone tuż obok Jaru Wilanowskiego. Nie da się ukryć, że takich miejsc do mieszkania w Gdańsku jest niewiele. Osiedle położone tuż przy parku i zorganizowanych terenów rekreacyjnych – dodaje Paweł Zabolewicz z działu sprzedaży Domesta. – każde z mieszkań ma dostęp do prywatnego ogródka, balkonu lub loggii z ekspozycją na pobliską naturę”. Na terenie osiedla zaprojektowano zewnętrzną strefę relaksu z hamakami, ścieżkę zdrowia, siłownię oraz plac zabaw. Przewidziana została również przestrzeń ze stojakami na rowery. Dodatkowo jakość materiałów wykończeniowych części wspólnych oraz dbałość o detale architektoniczne, gwarantuje wysoki standard i trwałość wykończenia. Większość mieszkań na osiedlu zostało już sprzedanych, stąd jeśli marzysz o mieszkaniu skąpanym w zieleni, warto skontaktować się z biurem sprzedaży Domesta.

Osiedle Robinia, Domesta Deweloper

Jak widać Domesta to deweloper, który dba o wkomponowanie przyrody w projektowane osiedla. „Kolejną naszą propozycją dla osób, które cenią sobie bliskość zieleni jest Leszczynowy Park, inwestycja z własnym parkiem – mówi Olga Krasodomska z działu sprzedaży Domesta. Całkowita powierzchnia terenów zielonych na tym osiedlu wyniesie ponad 16 000m2. W skład parku wchodzą m.in. ogród sensoryczny z hamakami, ogród ekologiczny, ścianka wspinaczkowa na kopcu, tyrolka oraz siłownia zewnętrzna. Deweloper Domesta zadbał o oddzielenie strefy wypoczynku od ruchu samochodowego oraz dodatkowo oświetlił strefę wypoczynku, by przyszli mieszkańcy mogli czuć się bezpiecznie. „W ramach inwestycji dostępne są kawalerki o metrażu od 35m2, mieszkania dwupokojowe o metrażu od 40,52 do 49 m2, trzypokojowe o metrażu od 58,85 do 71,86 oraz czteropokojowe o metrażu 79,92 m2 – zdradza Olga Krasodomska - Cena za m2 na osiedlu rozpoczyna się już od 7884 zł, natomiast koszt mieszkania o metrażu 40,52 m2 rozpoczyna się już to 349 000 zł.”

Z ofertą dewelopera Domesta warto zapoznać się na stronie: https://www.domesta.com.pl/oferta/mieszkania-gdansk, a doradcy z chęcią odpowiedzą na wszystkie pytania mailowo: sprzedaz@domesta.com.pl lub telefonicznie: +48 58 670 45 16 „Zapraszamy też do naszych biur Sprzedaży Domesty, gdzie przyszłe mieszkanie można obejrzeć w niecodzienny sposób: przy pomocy wirtualnej makiety – zachęca Katarzyna Palewska, kierownik Marketingu i Aranżacji w firmie Domesta – „W czasie interaktywnego spaceru 3D można zapoznać się z wyglądem osiedla jeszcze przed ukończeniem prac budowlanych i wykończeniowych, i to o różnych porach dnia. Można sprawdzić nasłonecznienie oraz oświetlenie inwestycji i mieszkań, jak również wirtualnie wyjrzeć przez okno przyszłego mieszkania i zobaczyć swój przyszły widok.”

