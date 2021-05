Domki bez pozwolenia na budowę

Odkryj domy z drewna. To piękne miejsce do życia w zgodzie z naturą. To technologia bazująca na poszanowaniu środowiska. To przyjazny Twojej rodzinie klimat. Ekologiczne domy z drewna pozwalają wyeksponować całe piękno ukryte w naturalnych materiałach. Zobacz zdjęcia.

Domki bez pozwolenia Coraz więcej osób decyduje się na budowę domu. Dużym zainteresowaniem cieszą się nieruchomości do 35 m kw. Tak zwane domki bez pozwolenia stają się świetną alternatywą dla mieszkań, hoteli czy pensjonatów. Z drugiej strony ta opcja minimalizuje konieczność załatwiania szeregu zezwoleń i formalności. W efekcie niewielkie domy powstają przy stosunkowo niskich nakładach finansowych, a uproszczone procedury i brak konieczności uzyskania pozwolenia na budowę są bardzo atrakcyjną wizją. Domek letniskowy FLAVIO to budynek, który wykonany jest z naturalnego materiału – drewna sosnowego, idealnie komponującego się z wystrojem każdego ogrodu, czy działki wypoczynkowej. Dodatkowo lekka konstrukcja nie wymaga wykonania ław fundamentowych, a jedynie wyrównania terenu. Podłoże pod legary można zastąpić łatwo dostępnym bloczkiem fundamentowym. Domek charakteryzuje się przede wszystkim funkcjonalną przestrzenią o powierzchni użytkowej ok. 32 m kw (dodatkowo ok. 13 m kw) poddasza oraz taras o powierzchni ok. 18,42 m kw), w której mamy do zagospodarowania 4 pomieszczenia. Izby na parterze możemy zaaranżować na pokój dzienny, kuchnię i łazienkę, zaś pomieszczenie na poddaszu może spełniać funkcję przytulnej sypialni. W każdym pomieszczeniu umiejscowione jest dwuszybowe okno, które sprawia, że cały domek jest świetnie doświetlony. Dodatkowym atutem jest spory, częściowo zadaszony taras, chroniący nie tylko przed słońcem, ale również przed deszczem. Opis techniczny: + rodzaj drewna: drewno sosnowe + wymiary zewnętrzne: 600 x 600 cm + grubość ścian: 44 mm + grubość deski dachu i podłogi: 20 mm + wysokość ścian: 248,7 cm + wysokość do kalenicy dachu: 411,6 cm + powierzchnia dachu: ok. 62 m2 + kąt nachylenia dachu: ok. 27° + drzwi: 3 x 810 x 1928 mm + poziom wilgotności drewna: 12 – 15% + powierzchnia podłogi: parter 31,7 m2, poddasze 13 m2 + powierzchnia tarasu (częściowo zadaszonego): 18,42 m2 + okna dwuszybowe: 3 x 1380 x 1041 mm, 2 x 890 x 1041 mm W zestawie każdego domku oferujemy: + Zestaw okien i drzwi z podwójną szybą, drzwi wewnętrzne drewniane + Uszczelka gumowa do okien i drzwi oraz zestaw zamków i klamek + Impregnowane legary fundamentowe + Zestaw deski podłogowej + Zestaw listwy przypodłogowej + ściany z profilowanych elementów + Drabina do antresoli + Podłoga poddasza – deska drewniana + Zestaw deski dachowej + Zestaw elementów montażowych + Ocynkowany próg do drzwi wejściowych + Zestaw desek do tarasu + szczegółowa instrukcja montażu domku Każdy budynek może być dodatkowo ocieplony. Proponujemy montaż termoizolacji domu w postaci wełny mineralnej i folii paroprzepuszczalnej w konstrukcji ścian zewnętrznych i połaci dachu. Cena domu letniskowego od 35.900 zł (z antresolą) brutto. Cena domu z izolacją liczona indywidualnie od m kw.

