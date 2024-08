 Domowe tekstylia na lata. Jak dbać o pościel, obrusy i firany?

Bawełniane komplety pościeli, lekkie firany, a także eleganckie obrusy są niezastąpione, gdy chce się stworzyć przytulny dom. Dzięki nim wnętrza nabierają uroku i ciepła, a domownicy z radością w nich przebywają. Z domowych tekstyliów nie powinno się zatem nigdy rezygnować, nawet w przypadku nowoczesnych aranżacji. Jednocześnie warto stawiać na wysokiej jakości zestawy pościeli, firany i obrusy, które posłużą przez lata. Sprawdź, jak dbać o komplet pościeli i inne tekstylia, których używasz w swoim domu.

Jeśli chcesz, by w Twojej sypialni i salonie zawsze było ciepło i przytulnie, zadbaj o dodatki w postaci tekstyliów. Dotyczy to zarówno wybranych przez Ciebie kompletów pościeli, jak i firan oraz obrusów. Bogactwo wzorów i możliwość zamawiania tekstyliów w różnych rozmiarach sprawia, że w sklepie internetowym znajdziesz bez trudu wszystko, czego potrzebujesz, by stworzyć wnętrze marzeń. Gdy już je wybierzesz, sprawdź, jak o nie dbać, by posłużyły Ci przez lata.

Pościel bawełniana a temperatura prania

Dobrej jakości pościel może posłużyć przez kilkanaście lat lub dłużej, zwłaszcza gdy stawia się na pościel satynową z bawełny 100%. Elegancka pościel z bawełny satynowej powstaje z materiałów wytrzymalszych na rozciąganie i wysokie temperatury niż tania pościel. Jednocześnie powinno się pamiętać, że obecne poszewki ze sklepu online nie są przystosowane do prania w 90 stopniach C. Pościel wysokiej jakości, a także prześcieradła bawełniane można prać w temperaturze 40-60 stopni C w zależności od użytych barwników, rodzaju wzorów i zaleceń producenta. Przekraczanie zalecanej temperatury prania może spowodować blaknięcie lub szarzenie materiału, dlatego bezpieczniej jest wyprać poszewki w chłodniejszej wodzie, a następnie je wyprasować. Dzięki temu posłużą przez lata.

Środki do prania firan

W przypadku firan największym problemem jest ich szarzenie i żółknięcie. Firanki tracą ładny, biały kolor ze względu na gromadzący się na nich kurz, tłuszcz z gotowania i inne zanieczyszczenia. Ponadto materiał szarzeje i żółknie z powodu dymu papierosowego i ciągłej ekspozycji na światło słoneczne. W celu przywrócenia firanom ładnego wyglądu i możliwości ich dłuższego używania warto je prać na kilka sposobów. Właściwości wybielające mają nie tylko specjalne środki i sole do prania firan. Domowym sposobem można wybielić je, dodając do proszku do prania sodę oczyszczoną i odrobinę octu. Równie dobrze firany kuchenne można prać w pralce po wcześniejszym namoczeniu w wodzie z dodatkiem płynu do naczyń, który usunie tłusty osad. Podobnie działa kostka do zmywarki, którą można wrzucić do bębna. Ważną kwestią jest też prędkość wirowania, która powinna być możliwie najniższa, by uniknąć rozerwania firany.

Jak usuwać plamy z obrusów?

Obrusów można używać zarówno na co dzień, jak i podczas przyjmowania gości i w święta. W celu korzystania z nich przez lata trzeba zadbać o dokładne usuwanie plam lub zdecydować się na obrus plamoodporny. Obrus plamoodporny jest rozwiązaniem idealnym, gdy często się go używa. Z kolei w przypadku zwykłego materiału powinno się zakupić silny, lecz delikatny odplamiacz o właściwościach odtłuszczających. W większości dań jest tłuszcz, który wnika głęboko we włókna i bez jego usunięcia nie da się w pełni wywabić plamy.

