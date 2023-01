 Dostawcze modele OPLA nawet do 30 tys. zł brutto taniej

OPEL HADM Gramatowski przygotował specjalną ofertę dla swoich klientów. Nawet do 30 tys. zł brutto* upustów na nowe auta dostawcze marki OPEL dostępne od ręki. MOVANO, VIVARO oraz COMBO czekają w salonie Opla przy ul. Warszawskiej 87 w Elblągu. Jeżeli zastanawiałeś się nad zakupem auta użytkowego, to koniecznie skorzystaj z naszej specjalnej oferty. Nie czekaj z decyzją. Ilość aut objętych promocją ograniczona. Wszelkie informacje znajdziecie u naszych doradców.

Kilka słów o autach użytkowych z gamy modeli marki OPEL:

Nowe Movano

Nowy Opel Movano to ostatni krok w modernizacji rodziny lekkich samochodów dostawczych marki. To doskonałe narzędzie do trudnych zadań transportowych, stworzone przez niemieckich inżynierów. Legendarna już funkcjonalność modelu w zakresie ładowności oraz zaawansowane systemy wspomagające kierowcę, zapewniające maksymalną wydajność i niższe koszty eksploatacji.

Vivaro

Vivaro nowej generacji to nie tylko odważna stylistyka. To również synonim wydajności, komfortu, funkcjonalności i elastyczności ładunkowej. Dostępny z pojedynczą lub podwójną kabiną.

Combo Cargo

Poznaj Opla Combo Cargo. Przewieziesz nim niemały ładunek w obszernej części transportowej oraz pasażerów w nowoczesnej, komfortowej kabinie.

Zapraszamy do Nowego salonu OPLA HADM Gramatowski

ul. Warszawska 87

82-300 Elbląg

Tel.: 55 230 40 94

www.hadm.pl

---materiał partnera---



*Więcej informacji u naszych doradców handlowych