Dostępność światłowodu Orange – jak sprawdzić, czy jestem w zasięgu?

Technologia światłowodowa daje nieograniczone możliwości szybkiej transmisji danych. To sprawia, że światłowód jest bardzo istotnym elementem na rynku internetu domowego. Orange, z rosnącym zasięgiem swojego światłowodu, dociera do coraz większej liczby użytkowników. Zastanawiasz się, czy i Ty masz dostęp do tej technologii? Z naszego artykułu dowiesz się, jak łatwo sprawdzić, czy jesteś w zasięgu światłowodu.