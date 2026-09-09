Drodzy Elblążanie i Elblążanki! Przed nami Dni Otwarte Xtreme Fitness Gyms

Rozpoczęcie regularnej aktywności fizycznej nie zawsze jest łatwe. Wiele osób nie wie, od czego zacząć, jaki trening wybrać albo po prostu obawia się pierwszej wizyty na siłowni. Xtreme Fitness Gyms chce pokazać, że nie trzeba być ekspertem ani mieć idealnej formy, żeby rozpocząć swoją przygodę ze sportem. Już 14 i 15 września w klubie Xtreme Fitness Gyms przy ul. Portowej 8 w Elblągu, odbędą się Dni Otwarte.

To okazja, żeby zajrzeć do klubu, poznać jego ofertę, zobaczyć przestrzeń treningową i przede wszystkim przekonać się, jaka atmosfera w nim panuje.

Na odwiedzających czeka wiele bezpłatnych atrakcji. Będzie można skorzystać z konsultacji z dietetykiem oraz z pomiaru składu ciała. Przygotowana zostanie również strefa beauty, w której będzie można skorzystać z makijażu sportowego, usług kosmetyczki oraz barbera.

Nie zabraknie także zdrowego cateringu, konkursów z nagrodami i innych atrakcji. Wśród przygotowanych atrakcji znajdzie się również coś dla miłośników motoryzacji.

Na miejscu pojawią się samochody marek Dacia, Renault i Kia, podstawione przez RTS Elbląg, a w godzinach 14:00–19:00 będzie można porozmawiać z przedstawicielem dealera, obejrzeć samochody i poznać aktualną ofertę.

Dni Otwarte będą również dobrą okazją do poznania programów skierowanych do osób, które dopiero rozpoczynają trening

Jednym z nich jest X-Start – czterotygodniowy cykl zajęć przeznaczony przede wszystkim dla początkujących oraz osób powracających do aktywności po dłuższej przerwie.

Xtreme Fitness Gyms stawia przy tym na podejście, w którym każdy może znaleźć coś dla siebie. W tym dniu możecie dowiedzieć się więcej o ofercie zajęć w cenie karnetu, dzięki którym żaden trening nie jest monotonny.

Klub posiada również rozwiązania, które mają ułatwić dostęp do aktywności fizycznej

Oferowane są zniżki m.in. dla studentów, seniorów oraz posiadaczy Karty Mieszkańca, a także akceptowane są karty MultiSport, Medicover Sport, PZU Sport i FitProfit.

W Xtreme Fitness Gyms Elbląg każdy klient jest traktowany indywidualnie – niezależnie od tego, czy dopiero zaczyna, czy trenuje od kilku lat.

Bo właśnie tutaj każdy może rozwinąć swoje skrzydła w świecie fitness.

Z okazji Dni Otwartych przygotowano również specjalną promocję – osoby, które zdecydują się na karnet w tych dniach, mogą skorzystać z rabatu -75% na trzy pierwsze miesiące członkostwa w klubie.

Przekonaj się o tym już podczas Dni Otwartych 14 i 15 września. To nie tylko okazja do poznania klubu, ale również do zrobienia pierwszego kroku w stronę większej aktywności, lepszego samopoczucia i zdrowego stylu życia.

Xtreme Fitness Gyms Elbląg

ul. Portowa 8

(boczna od ul. Browarnej obok Lidla)

Do zobaczenia!