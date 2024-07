Dropshipping - ile można zarobić?

Każdy sklep internetowy powinien generować zyski. To podstawowy cel dla niemalże wszystkich przedsiębiorców (nie licząc tych działających pro bono). Na jakie zarobki mogą liczyć biznesmeni decydujący się na wykorzystanie dropshippingu? Czego warto dowiedzieć się na ten temat?

Sprzedaż cudzych towarów - czy to opłacalne?

Nie wszystkie sklepy muszą mieć własne magazyny, a niektóre z nich – w tym przypadku internetowe – mogą nawet nie dysponować prywatnym towarem. Pozwala im na to wszystko dropshipping. To nowoczesny model biznesowy, który otwiera nowe możliwości przed wieloma inwestorami.

Prowadzenie zwykłych (fizycznych) sklepów wiąże się z ogromnymi kosztami. Sprzedawcy muszą regularnie uzupełniać asortyment i płacić pieniądze za jego składowanie. Problem finansowy stanowi dla nich również pierwsze zatowarowanie. Przedsiębiorcy mierzą się z ryzykiem tego, że ich zakupy nie zapewnią im w przyszłości zysku.

Wspomniane wyzwania nie istnieją dla biznesmenów decydujących się na wykorzystanie dropshippingu. Muszą oni wyłącznie znaleźć odpowiednią dla nich platformę e-commerce, a potem sprawdzonych i rzetelnych dostawców.

Natomiast trzeba mieć świadomość tego, że sprzedawanie cudzego towaru nie zapewnia aż tak dużych zarobków. Właściciele sklepów dropshippingowych muszą liczyć się ze zdecydowanie niższymi marżami, mimo że nadal opłacalnymi, bo gdyby nie były zadowalające, to nikt nie zacząłby takiego biznesu.

Należy też wspomnieć o dużej konkurencji, która jest rezultatem popularności tego modelu sprzedaży. Dla nowych przedsiębiorców może to stanowić poważne wyzwanie, ponieważ zwiększona konkurencja utrudnia wyróżnienie się na tle innych. Kluczowe staje się zatem znalezienie unikalnej niszy, czyli oferowanie wyjątkowych produktów lub usług, które przyciągną uwagę klientów.

Zarobki w dropshippingu - czego się spodziewać?

Sprzedawcy dropshippingowi mogą zarabiać dużo, a mogą też zarabiać mało. Zależy to od nich samych. Nie da się tu określić jednoznacznych widełek możliwych przychodów. Niektórzy biznesmeni będą w stanie generować przyzwoite dochody rzędu kilku lub kilkunastu tysięcy miesięcznie, ale nie wszyscy.

Dostatecznym zyskiem finansowym będą cieszyć się przede wszystkim ambitne osoby. W prowadzenie sklepu należy włożyć wysiłek. Sprzedawane w nim produkty trzeba aktywnie promować, a także dbać o konsumentów. Przedsiębiorcy, którym uda się wykonać oba te zadania, nie będą narzekać na brak pieniędzy.

Co wpływa na wysokość zarobków w dropshippingu?

Sprzedawcy sklepów online nie martwią się kosztami. Nie płacą pracownikom ani właścicielom lokali użytkowych. Muszą za to skupić się przede wszystkim na marżach. To właśnie one wpływają bezpośrednio na ich wysokość zarobków, a trzeba wiedzieć o tym, że marże w dropshippingu są niskie – wynoszą ok. 10-25%.

Jak to dokładnie rozumieć? Wystarczy posłużyć się konkretnym przykładem. Gadżet elektroniczny sprzedawany przez producenta za 100 zł właściciele biznesów dropshippingowych teoretycznie mogą wystawić za maksymalnie 110-125 zł.

Sprzedawcy, którzy chcą generować większe zyski, muszą pozbywać się dużych ilości towaru. Wspomniany gadżet elektroniczny w cenie 110-125 zł, sprzedany w 100 sztukach, zapewni 11 000-12 500 zł przychodu, co daje 1000-1250 zł zysku na czysto. Mowa o wyłącznie jednym produkcie, a zamówienia klientów składają się zwykle z kilku.

Innymi słowy, tak niska marża sprawia, że przedsiębiorcy powinni skupiać się na tych tańszych niż droższych produktach. Muszą postawić więc na ilość sprzedawanych towarów.

Zwiększanie wysokości zarobków - sprawdzone metody

Konsumenci często nie zdają sobie sprawy z własnych potrzeb, dlatego przedsiębiorcy muszą im je pokazać, a potem zaproponować odpowiednie rozwiązanie codziennych problemów. Najczęściej przy użyciu oferowanych przez nich produktów. To absolutna podstawa wszystkich działań marketingowych.

Kreowanie zapotrzebowania służy bezpośredniemu zwiększaniu zasięgów sklepu. Klienci kupują także te towary, o których mieli szansę usłyszeć. Nie nabywają nawet doskonałych produktów w niskich cenach w przypadku, w którym nie dowiedzą się nigdy o ich istnieniu.

W zdobywaniu rozgłosu pomaga m.in. wybranie odpowiednich platform e-commerce (np. polecane Sky-Shop), stosowanie SEO i wykupowanie płatnych reklam w środowisku internetowym, a także uczestniczenie na wszystkich popularnych witrynach sieciowych.

Nie trzeba się martwić tym, że obecność na kilku różnych platformach zbytnio ograniczy zyski. Temat prowizji od sprzedaży został podjęty w artykule, który można znaleźć pod adresem internetowym https://blog.sky-shop.pl/prowizje-allegro-wszystko-co-musisz-wiedziec/. Tekst zbiera cenne informacje w tym zakresie.

Marża - czy można ją zwiększyć?

Czy generowany zysk da się zwiększyć, manipulując wyłącznie wartością marży? Tak, ale to trudne do wykonania zadanie. Trzeba mieć świadomość tego, że nawet niewielkie zmiany cen są w stanie doprowadzić do zniechęcenia wśród wszystkich konsumentów.

Marże należy zwiększać umiejętnie. Co to oznacza? Właściciele biznesów powinni próbować zmniejszać koszty u samych dostawców oraz nie mieszać do całego procesu samych klientów. Tym sposobem nie zaryzykują utratą bazy dotychczasowych konsumentów.

Podsumowując, dokładne zarobki w dropshippingu są mocno uzależnione od poziomu wkładanego wysiłku w prowadzenie biznesu. Osoby kompetentne, pomysłowe i umiejące prawidłowo operować marżą zarobią dużo. Trzeba tylko poświęcić na to czas wolny i regularnie przeprowadzać analizy biznesowe.

