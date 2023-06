Drzwi Otwarte w Zakładzie Produkcji Turbin już 18 czerwca

GE Gas Power to światowy lider w dziedzinie technologii i usług w zakresie energetyki gazowej. Dzięki nieustannym innowacjom i ciągłej współpracy z klientami tworzy czystą i bardziej dostępną energię, aby odnieść sukces już dziś, kształtować jutro i być dobrze przygotowanym w przyszłości.

Po raz kolejny GE Power sp. z o.o. w Elblągu otwiera swój zakład dla zwiedzających. Już 18 czerwca w godz. 10-14 organizowane są Drzwi Otwarte w Zakładzie Produkcji Turbin w dwóch lokalizacjach przy: ul. Dolnej 5 i Stoczniowej 2.

W elbląskim zakładzie, będącym częścią amerykańskiego koncernu General Electric produkowane są przede wszystkim turbiny parowe i odlewy do turbin gazowych, które zasilają zarówno polski, jak i zagraniczny sektor energetyczny, a maszyny i podzespoły z naszego zakładu instalowane są w elektrowniach na całym świecie.

W ramach organizowanych Drzwi Otwartych w fabryce znajdującej się przy ul. Stoczniowej zwiedzający będą mogli zobaczyć turbiny i ich elementy w różnych stadiach procesu produkcyjnego i poznać skomplikowane i zaawansowane technologicznie procesy obróbcze i montażowe, a w fabryce znajdującej się przy ul. Dolnej pokażemy wielkogabarytowe odlewy staliwne, będzie też można zapoznać się ze złożonym procesem ich produkcji.

Zapraszamy do odwiedzenia dwóch fabryk: przy ul. Dolnej 5 i przy ul. Stoczniowej 2, ponieważ każda z nich ma swój unikatowy charakter i produkty, a procesy produkcyjne jakie w nich zachodzą znacznie się różnią. Tradycyjnie na zwiedzających czekać będą przewodnicy, którzy przybliżą proces powstawania odlewu oraz turbiny. Na miejscu w specjalnie zorganizowanych punktach będzie można zapoznać się z dostępnymi ofertami pracy.

Drzwi Otwarte to także wydarzenia towarzyszące skierowane przede wszystkim do najmłodszych, na których czekać będzie szereg atrakcji. Przy ul. Dolnej odbędą się warsztaty „Małego Odlewnika”, gdzie chętni będą mogli przygotować gipsową formę odlewniczą, a także pod okiem fachowca wykonać z niej miniaturowy odlew. Ponadto zorganizowane będą warsztaty „Świeczek żelowych”, gdzie będzie możliwość stworzenia własnej kompozycji z zatopionymi, dekoracyjnymi dodatkami takimi, jak: muszle, susze roślinne, ziarenka kawy, cynamon czy ozdobne kamienie. Przy ul. Stoczniowej odbędą się warsztaty „Biżuterii”, gdzie każdy chętny będzie mógł wykonać własnoręcznie ozdoby biżuteryjne, takie, jak: kolczyki, bransoletki, naszyjniki. Kolejna atrakcja to warsztaty „Mydlarskie” – chętni będą mogli wykonać samodzielnie pachnące mydełka w różnych kształtach i kolorach. Bazy mydlane, zapachy i barwiniki są przebadane dermatologicznie i certyfikowane. W obu lokalizacjach na uczestników czekać będzie szereg dodatkowych atrakcji takich, jak: euro bungee, zjeżdżalnia czy nadmuchiwany plac zabaw. Zainteresowani będą mogli stworzyć balonikowe kreacje, wykonać artystyczne malowanie twarzy oraz dodatkowo uwiecznić te chwile w fotobudce.

Serdecznie zapraszamy!

---materiał promocyjny---