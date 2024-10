 Drzwi pokojowe Hörmann - modele do każdego wnętrza

Jakie drzwi wewnętrzne kupić? Najlepiej jeden z modeli marki Hörmann. W ofercie tej firmy wszyscy znajdą coś dla siebie. Wystarczy przejrzeć, co proponuje przedsiębiorstwo w ramach różnych serii produktów. Na co zwrócić uwagę?

Różnorodne drzwi wewnętrzne Hörmann ProLine

Modele wewnętrzne z tej serii zachwycają połączeniem minimalizmu i elegancji. Do wyboru są warianty bezprzylgowe oraz z przylgą (felcem). Dzięki temu można zdecydować, który rodzaj skrzydła lepiej pasuje do wnętrza. W pierwszym przypadku drzwi wystają poza obręb ościeżnicy, w drugim tworzą jedną płaszczyznę.

Poza tym modele z linii ProLine pasują do wielu aranżacji, ponieważ Hörmann proponuje drzwi w wielu kolorach, deseniach i rodzajach wykończenia. W ofercie są m.in. wersje gładkie, lakierowane oraz o strukturze drewna. Wybór dodatkowo zwiększa możliwość zamówienia produktu w jednej z dziesiątek barw z palety RAL.

Zachwycające drzwi wewnętrzne Hörmann ProLine Duradecor

Oryginalna powierzchnia drzwi wewnętrznych to sposób na dopełnienie wystroju pokoju. Hörmann proponuje wykończenie skrzydeł na jeden z trzech sposobów. Co ważne, wszystkie wyróżniają się wysoką odpornością na zadrapania, uderzenia i inne uszkodzenia mechaniczne.

Wariant ultramatowy jest przyjemny, wręcz aksamitny w dotyku. Wersję łupkową cechuje połączenie elementów matowych i błyszczących. Osoby preferujące naturalny wygląd powierzchni zainteresuje odmiana zwana lnianą. Wszystkie modele są dostępne w odcieniach białym, jasnoszarym, antracytowym i brązowoszarym.

Stylowe drzwi wewnętrzne Hörmann DesignLine

Design niejedno znaczy, o czym przekonują kolejne propozycje Hörmann. Ta linia drzwi wewnętrznych odznacza się m.in. połączeniem elementów drewnianych i szklanych. Producent przygotował 6 wersji wykończenia:

Groove – o pogłębionych szczelinach;

Plain – wyróżnia się pokryciem powierzchni innymi materiałami (licowaniem);

Pure – z przeszkleniem na całej długości skrzydła;

Rail – cechującą się różnorodnymi połączeniami drewna i tafli szkła;

Steel – wzbogaconą o stalowe elementy ozdobne;

Stripe – z wytłoczeniami w postaci rowków.

Drzwi pokojowe Hörmann DesignLine, tak jak w przypadku poprzednich serii, są dostępne w wielu wariantach kolorystycznych. Zamiast jednolitych barw klienci mogą wybierać wśród różnych wzorów oklein.

Eleganckie drzwi wewnętrzne Hörmann ClassicLine

Osoby ceniące klasyczne aranżacje zainteresują warianty zdobione przetłoczeniami i frezowaniami. Drzwi wewnętrzne z tej serii mogą być wykonane z litej płyty albo mieć przeszklenia. W serii Classic Line Hörmann oferuje ponadto modele otwierane do boku oraz przesuwne.

Skrzydła pierwszego typu są uniwersalne. Równie dobrze od innych pomieszczeń oddzielą sypialnię czy kuchnię. Drugi wariant to dobry wybór m.in. do małych pokoi. W takich miejscach otwarte na bok skrzydło niepotrzebnie zabiera przestrzeń. Drzwi przesuwne mogą być też efektowym wejściem do salonu.

Oryginalne stalowe drzwi loftowe Hörmann

Drzwi loftowe to modele wykonane ze szkła połączonego cienkimi pasami metalu. Taka konstrukcja zapewnia najlepszy dopływ światła do dalszych części pomieszczenia. Skrzydła jednocześnie oddzielają i łączą przestrzeń. Dzięki temu nadają się np. od odseparowania części kuchennej od salonu.

Loftowe drzwi wewnętrzne od Hörmann również można kupić w wielu wersjach. Klienci mają do wyboru kolory, takie jak matowa czerń, perłowe, strukturalne, preferowane oraz z palet RAL i NCS. W ofercie producenta są ponadto różnorodne klamki i pochwyty.

Personalizacja drzwi loftowych może być jeszcze większa. Hörmann daje możliwość zamówienia wersji jedno- albo dwuskrzydłowej o wymiarach nawet 5 m x 4 m. Na życzenie klienta konstrukcja zostanie wzbogacona o boczne i górne naświetla lub listwy przyszybowe, także bardzo wąskie (slim).

Drzwi wewnętrzne Hörmann – dobry wybór do każdego rodzaju wnętrz

Uniwersalność to cecha, która potrafi być naprawdę cenna. Taka właśnie, dopasowana do różnych gustów, jest oferta Hörmann. W asortymencie tego producenta wszyscy znajdą coś dla siebie i uczynią z drzwi wewnętrznych ozdoby swoich mieszkań.