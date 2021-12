Dyski poślizgowe - czym są i jak z nich korzystać?

Jedną z rosnących innowacji wśród kompaktowych urządzeń do urozmaicenia codziennych treningów są nietuzinkowe dyski poślizgowe (tzw. sliding discs). Na początku można pomyśleć, że to tylko nowa zabawka, jednakże są to doprawdy skuteczne urządzenia, niezależnie od poziomu uprawianego treningu.

Dyski poślizgowe, takie jak na przykład ten, są niedrogie, kompaktowe i mogą być używane jako dodatek do osiągnięcia jak najlepszych wyników treningu pod kątem siły i równowagi. Zwiększają również wytrzymałość, elastycznej, a nawet pomagają w regeneracji kontuzji. Czym dokładniej są dyski poślizgowe? Dyski poślizgowe to małe, płaskie dyski, które służą do przesuwania rąk lub stóp po podłodze. Jak się okazuje, w trakcie ćwiczeń za pomocą dysków nie podnosimy nóg i ramion, ale ślizgamy się w dynamiczny sposób, podtrzymując przy tym cały ciężar ciała. Sliding discs mają dwa główne rodzaje powierzchni: jedna strona dysku wykonana jest z tworzywa sztucznego, a druga pokryta tkaniną. Taka konstrukcja umożliwia ćwiczenia na różnych wykładzinach podłogowych. Plastikowa strona ślizga się lepiej po dywanach i matach, gdy strona wykonana z tkaniny zda się na twardej nawierzchni (płytki, laminaty, drewno, czy nawet beton). Za pomocą dysków poślizgowych można trenować na różnorodne sposoby, głównie w zależności od wybranego celu. Można zdecydować się na trening kardio lub interwałowy z własną masą ciała. Dyski umożliwiają skupienie się na określonej grupie mięśni, dzięki czemu można zaplanować sesję treningową dostosowaną do konkretnych partii ciała. Dyski są małe, kompaktowe i lekkie, dzięki czemu zdadzą się nie tylko na siłowni, ale także w domu, czy w podróży. Będą także niesamowitym prezentem dla osób kochających zdrowy tryb życia. Korzyści ze stosowania dysków poślizgowych Ćwiczenia za pomocą dysków nie powodują groźnych dla ciała wstrząsów i są delikatne dla stawów, dlatego można je polecić jako jeden z rodzajów ćwiczeń rekonwalescencyjnych po kontuzjach (oczywiście takie ćwiczenia powinny być dobrane przez doświadczonego trenera lub lekarza sportowego). Co więcej, ćwiczenia te pozwalają spalić dużo kalorii, a także wzmocnić pracę układu sercowo-naczyniowego. Ćwicząc za pomocą dysków, należy kontrolować niestabilną, śliską powierzchnię w całym zakresie ruchu. Z tego względu ślizganie się zmusza mięśnie do pracy w inny niż tradycyjny sposób treningów z własnym ciężarem ciała. Dzięki temu, dyski, które są dostępne w ofercie sklepu sportowego be-active.pl, mogą być niezwykle skuteczne w rozwijaniu zmysłu równowagi. Przechodząc z jednej pozycji do drugiej, należy stale utrzymywać napięte zarówno mięśnie związane z funkcjami motorycznymi, jak i stabilizującymi. Przyczynia się to do poprawy postawy, zdrowia kręgosłupa i innych stawów. Jak przygotować się do ćwiczeń z dyskami poślizgowymi? Zanim zaczniesz ćwiczenia z dyskami poślizgowymi, należy zapoznać się z zaleceniami co do ich poprawnego użytkowania: - Rozpoczęcie treningu powinno być poprzedzone krótką rozgrzewką lub wykonaniem kilku prostych ćwiczeń. Należy kontrolować każdy ruch, zanim zwiększy się tempo i intensywność wykonywanych ćwiczeń; - Każdy ruch musi przejść przez pełną amplitudę – należy wykonać ruch w każdym punkcie; - Wykonywanie pełnego ćwiczenia powinno zająć od 30 do 60 sekund, w zależności od poziomu sprawności; - Powtarzanie ćwiczeń należy rozdysponować na 3 do 5 serii lub przez konkretny czas, np. 20 minut na trening; - Wraz z poprawą wyników warto zwiększyć czas i intensywność treningów; - Jeśli ćwiczenia są męczące, a kontrola nad ruchami powoli zanika – zatrzymaj się i odpocznij. Dyski poślizgowe – przydatne narzędzia sportowe Ślizgi wykonywane za pomocą dysków to ciekawe ćwiczenia rozwijające formę oraz ciało. Dyski poślizgowe nadają się do ćwiczeń grupowych, jak i prostych treningów domowych. Mogą być także ciekawym urozmaiceniem treningów siłowych, interwałowych, czy w trakcie ćwiczeń kardio, jako dodatkowy element zapewniający przyśpieszone spalanie nadmiernej tkanki tłuszczowej.

