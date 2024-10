 Dziecko u dentysty

Wielu rodziców stoi przed dylematem, kiedy pierwszy raz udać się z dzieckiem do stomatologa? Regularne wizyty u dentysty są nie tylko ważnym elementem dla zdrowych zębów, ale przede wszystkim oswajają dziecko ze stomatologiem. Leczenie ubytków u maluchów wymaga specjalnej wiedzy i podejścia do dzieci, aby te w przyszłości nie bały się wizyt u specjalisty.

Kiedy wybrać się na pierwszą wizytę do dentysty?

Pierwsza wizyta u dentysty powinna odbyć się zaraz po tym jak rozpocznie się proces ząbkowania u malucha, czyli około 6 miesiąca życia. Dzięki temu dentysta sprawdzi czy proces ząbkowania w pełni się zaczął, a także czy postępuje prawidłowo.

Natomiast regularne wizyty dziecka w gabinecie stomatologicznym, powinny rozpocząć się około 2 roku życia, czyli zanim pojawi się ból i próchnica. Bardzo ważne jest, aby dentysta kojarzył się dziecku pozytywnie. Pozwoli to uniknąć strachu, płaczu i krzyku podczas wizyt w gabinecie lekarskim. Kolejne wizyty powinny odbywać się co około 6 miesięcy.

Obowiązkowo należy udać się do stomatologa, kiedy dziecko ma już wszystkie zęby mleczne, czyli około 3-4 roku życia. To wtedy lekarz sprawdza, czy zęby są zdrowe oraz czy maluch nie ma wad zgryzu. Warto wspomnieć, że zęby mleczne także wymagają leczenia stomatologicznego.

Jak wybrać dentystę dla dziecka?

Dentysta w Łodzi, który specjalizuje się w leczeniu i profilaktyce najmłodszych pacjentów powinien cechować się dużym doświadczeniem w swojej pracy, dzięki czemu będzie znał różnorodne techniki pracy z maluchami. Dzieci to wyjątkowi pacjenci, dlatego wymagają wyjątkowej opieki i bezpieczeństwa podczas wizyt w gabinecie stomatologicznym.

Lekarz powinien być również empatyczny i ciepły, aby nie zniechęcić do siebie dziecka. Jeśli ma przyjemne usposobienie, cierpliwie odpowiada na nurtujące pytania małych pacjentów oraz jest uśmiechnięty od ucha do ucha, to z pewnością poradzi sobie podczas leczenia dziecięcych zębów. Powinien on nawiązać dobry kontakt z dzieckiem, aby umieć odpowiednio reagować na bodźce malca oraz trudności w koncentracji.

W dobrym gabinecie stomatologicznym znajdą się gadżety, które pozwolą odciągnąć uwagę malucha od samej wizyty. Są to książki, zabawki, dostęp do bajek czy gaz rozweselający. Dzięki temu wizyta u dentysty przebiega w przyjemnej atmosferze.

Co zrobić, żeby dziecko nie bało się wizyty u dentysty?

Pierwszym, co warto zrobić, aby dziecko nie bało się dentysty, to umówić je na wizytę adaptacyjną. Przebiega ona w przyjemnej i zabawowej atmosferze, podczas której mały pacjent uczy się jak dbać o swoje zęby. Tego rodzaju wizyta nie wiąże się z bólem czy stresem.

Na wizytę w gabinecie stomatologicznym warto zabrać ulubioną zabawkę dziecka, która doda mu otuchy w trudnych chwilach. Dobrym pomysłem jest też budowanie pozytywnej aury wokół wizyty. Można o niej opowiadać, jak o odwiedzeniu ZOO czy pójściu na plac zabaw – neutralnie, spokojnie i z uśmiechem.

Należy mieć na uwadze, że im szybciej dziecko zostanie przyzwyczajone do regularnych wizyt u dentysty, tym lepiej będzie znosić każdy kolejny raz. Dentysta powinien być zaufanym lekarzem, przy którym maluch czuje się bezpiecznie.