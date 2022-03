Dzień Kobiet z Kwiaciarnią Romantyczna

Kobiety są mądre, odważne i piękne. Na pewno wielu panów będzie chciało sprawić niespodziankę damom swojego serca i zobaczyć wielką radość w ich oczach. My wiemy, że to właśnie kwiaty dają kobietom poczucie wyjątkowości. Kwiaciarnia Romantyczna pracuje dla Was od poniedziałku do soboty 8.00-19.00 a w niedzielę 9.00-15.00. Zobacz, jak w Kwiaciarni Romantyczna rozkwita redakcyjna koleżanka Kasia. Więcej zdjęć.

Nasze florystki pomogą w doborze kwiatów i skomponują wyjątkowe bukiety dla córki, żony, mamy, przyjaciółki, koleżanki z pracy, szefowej, sąsiadki czy teściowej. Nie zapomnijcie także o kobietach, które przyjechały do nas z Ukrainy. Kwiaty na pewno dadzą im chociaż chwile radości i uśmiechu. Kwiaciarnia Romantyczna przygotowała specjalnie na to święto piękne kwiaty cięte: róże, tulipany, eustomy, frezje i goździki. Bukiety łąkowe, bukiety wiosenne i eleganckie bukiety z róż. Będą też wspaniale przygotowane flowerboxy, czyli bukiety w pudełkach, które robią niesamowite wrażenie na kobietach. Zadzwoń i zamów pod nr tel. 517 915 776. Nasza poczta kwiatowa działa codziennie. Dowozimy kwiaty na terenie Elbląga i okolic. Za nasze bukiety możesz zapłacić gotówką, kartą, ale także BLIKiem, przelewem oraz z zagranicy systemem PayPal. HITEM tego roku będą oprócz kwiatów misie z róż, pięknie zapakowane na prezent w pudełku ze wstążką. W naszej ofercie znajdują się również kwiaty doniczkowe elegancko przybrane, by zachwycić obdarowaną osobę. Dla osób lubiących nowości proponujemy lasy w słojach, które tego dnia będą wyjątkowe, bo wiemy jak bardzo zależy Wam na oczarowaniu swoich dam. Wiemy, jak zadbać o Twoje kwiaty ! Zawsze służymy fachową radą jak pielęgnować roślin doniczkowe i cięte. Bukiety zakupione w naszej kwiaciarni są zawsze świeże i eleganckie. Aby profesjonalnie przedłużyć ich trwałość, do każdego bukietu załączamy odżywkę by ukochana osoba mogła cieszyć się jak najdłużej pięknymi kwiatami. Kwiaciarnia Romantyczna ul. Hetmańska 15e 82-300 Elbląg tel. 517 915 776 facebook https://www.facebook.com/kwiaciarnia.elblag/ email biuro@romantyczna-kwiaciarnia.pl Tu nas znajdziesz -- artykuł promocyjny ---

