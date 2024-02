 Dzień otwarty w Międzynarodowym Liceum Regent College w Elblągu!

1 marca (piątek) o 17:00 zapraszamy wszystkich zainteresowanych unikalną ofertą edukacyjną Międzynarodowego Liceum Ogólnokształcącego Regent College na Dzień Otwarty! Prowadzimy nabór do klas polskich i klas międzynarodowych.

W klasach polskich prowadzimy nauczanie w języku polskim zgodne z polską podstawą programową na trzech profilach:

humanistyczno-prawnym,

matematyczno-ekonomicznym,

medycznym.

Wszystkie klasy polskie są klasami dwujęzycznymi i w każdej z nich język angielski jest poszerzony m.in. o zajęcia z native speakerami. Zajęcia z przedmiotów rozszerzonych odbywają się w bardzo komfortowych grupach 5-10 osobowych, a pozostałe w grupach liczących 18-20 osób. Nauka kończy się zdawaniem matury polskiej.

W klasach międzynarodowych nauczamy w klasie 1 i 2 języka angielskiego, matematyki, fizyki, chemii, biologii, historii, geografii i języka hiszpańskiego podążając w pełni anglojęzycznym programem Cambridge International Education (oprócz tego uczniowie mają zajęcia tylko z 4 dodatkowych przedmiotów: języka polskiego jako ojczystego, wf, historię Polski i geografię Polski). W dwóch ostatnich klasach liceum uczniowie realizują już tylko 3 lub 4 przedmioty, które sami wybierają, które kochają, z którymi wiążą przyszłość i z których wyniki potrzebne są im do ubiegania się o przyjęcia na studia wyższe. Uczniowie w programie międzynarodowym zdają maturę międzynarodową International A-Level, która uprawnia ich do przyjęcia na wszystkie uczelnie w Polsce (i to z przelicznikiem bardzo korzystnym w porównaniu z maturą polską!) oraz na całym świecie. Jesteśmy jedyną szkołą w północno-wschodniej Polsce i jedną z zaledwie 13 w kraju, które posiadają akredytację Uniwersytetu Cambridge do przeprowadzania matur międzynarodowych A-Level.

Przyjdź na nasz Dzień Otwarty 1 marca i:

spotkaj się osobiście z naszymi dyrektorami, nauczycielami i licealistami - usłysz i zobacz jak to jest być uczniem Międzynarodowego Liceum Regent,

posłuchaj o ofercie edukacyjnej – profilach nauczania w programie polskim, językach dodatkowych, atrakcyjnych wyjazdach, kółkach zainteresowań i naszym programie międzynarodowym z akredytacją Uniwersytetu Cambridge oraz opcją zdawania międzynarodowej matury ,

z akredytacją oraz opcją zdawania , posłuchaj o naszej współpracy z uniwersytetami w Polsce i za granicami kraju,

dowiedz się, jak wygląda proces rekrutacyjny,

dowiedz się więcej o opcji mieszkania w całorocznym internacie Regent Campus ,

zadaj pytania i rozwiej wszystkie swoje wątpliwości,

pozwiedzaj nasze unikalne wnętrza i przekonaj się o zupełnie innym podejściu, jakie oferuje nasza szkoła.

Międzynarodowe Liceum Ogólnokształcące Regent College jest szkołą dla Ciebie, jeśli:

jesteś pracowity/a i zależy Ci na Twojej przyszłości;

marzysz o szkole, która znakomicie przygotuje Cię do studiów, w tym studiów zagranicznych;

chciałbyś uczyć się w komfortowych warunkach;

chciałbyś rozwijać się i zawierać przyjaźnie we wspaniałej atmosferze i międzynarodowym środowisku;

szukasz miejsca, w którym rozwijać będziesz mógł swoje zainteresowania i odkrywać talenty;

chcesz opanować język angielski i inne języki obce na naprawdę wysokim poziomie.

Zapraszamy!

Regent College International Schools

ul. Królewiecka 100

82-300 Elbląg

liceum.regent.edu.pl

