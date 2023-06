 Efektywne rozwiązanie dla firm budowlanych

Jesteś ambitny, lubisz wyzwania i interesuje Cię technologia cyfrowa? W GlobalLogic masz szansę rozwinąć swoje umiejętności! We współpracy z dużą firmą budowlaną posiadającą oddziały w 120 krajach tworzymy nowoczesną platformę leasingową ułatwiającą zarządzanie sprzętem. Sprawdź kogo poszukujemy!

Nowoczesna platforma leasingowa

Realizowany przez GlobalLogic projekt ma odpowiadać na potrzeby przedsiębiorstw budowlanych w zakresie wypożyczania narzędzi. Pozwala on skutecznie zarządzać flotą narzędziową w ponad 30 krajach. Klienci mają też możliwość kontroli kwestii cen, podatków i ubezpieczenia, a także napraw i dostaw. Równocześnie są chronieni przed różnego rodzaju oszustwami i szkodami.

Cały czas rozwijamy naszą platformę zwiększając jej funkcjonalność i dostosowując ją do różnego rodzaju potrzeb firm z branży budowlanej. Istotnymi elementami składowymi oprogramowania są SAP SD, Middleware z 35 mikroserwerami napisanymi w języku Java oraz mapa drogowa projektu rozpisana do 2025 roku.

Profesjonalny zespół inżynierów i programistów

W GlobalLogic dbamy o to, aby stworzyć profesjonalne, a równocześnie przyjazne środowisko dla naszych pracowników. Dołączając do naszego teamu masz szansę nie tylko pracować z najnowocześniejszą technologią, ale również aktywnie rozwijać swoją karierę zawodową. Stanowiska związane z projektem na które prowadzimy nabór to:

- SAP ABAP Developer,

- SAP Functional Consultant,

- Junior QA Automation.

Na każdym z powyższych stanowisk czekają Cię inne obowiązki obejmujące zarówno programowanie, jak i testowanie, analizowanie oraz czynny rozwój całego projektu. Chcesz wiedzieć więcej? Odwiedź naszą stronę: https://www.globallogic.com/pl/key-projects/fleet-platform-project/

GlobalLogic – innowacje w technologii cyfrowej to nasza specjalność

GlobalLogic to firma o międzynarodowej renomie należąca do liderów w sektorze usług inżynierii oprogramowania. Celem, który przyświeca naszej działalności jest kreowanie trendów w kluczowych obszarach biznesowych, tworzenie przyszłościowych rozwiązań i umacnianie pozycji związanej z rozwojem cyfrowej transformacji produktu.

Staramy się być elastyczni w stosunku do naszych pracowników. Dołączając do naszego zespołu zajmującego się projektem platformy leasingowej możesz liczyć na interesujące wyjazdy służbowe do wielu krajów europejskich, a nawet relokację do Szwajcarii lub Malezji. Chętnie podejmujemy także współpracę z osobami, które preferują pracę zdalną. Nie zapominamy o atrakcyjnych warunkach płacowych. Sprawdź ofertę i zostań jednym z naszych specjalistów!

