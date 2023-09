 Ekologicznie w Domu pod Cisem 

Przed nami Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju. Wydarzenia z tym związane zorganizuje m.in. Dom pod Cisem, prowadzony przez Stowarzyszenie ESWIP.

Celem Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju (European Sustainable Development Week) jest pobudzenie i uczynienie widocznymi działań, projektów i wydarzeń promujących zrównoważony rozwój. Ważne są m.in. ograniczanie zużywania zasobów odnawialnych i nieodnawialnych oraz utrzymywania emisji zanieczyszczeń na możliwie najniższym poziomie.

- Ekologia jest dla nas ważna, dlatego przeciwdziałamy bezmyślnemu wyrzucaniu przedmiotów. Tak właśnie działamy w Domu pod Cisem i do tego zachęcamy elblążan – mówi Justyna Duks, szefowa Domu pod Cisem, który prowadzony jest przez Stowarzyszenie ESWIP.

W duchu zero waste i w myśl zrównoważonego rozwoju Dom pod Cisem zaprasza warsztaty szycia eko-toreb na zakupy, które odbędą się 22 września w godzinach od 15 do 19 (zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową na adres: sklep@dompodcisem.pl).

- W sobotę, 23 września, od godz. 10 zachęcamy do udziału w kawiarence naprawczej. Prosimy o zabranie przedmiotu do naprawy, abyśmy naprawili go wspólnie. Udostępnimy narzędzia, podpowiemy, co trzeba zrobić, prosimy tylko o zabranie ze sobą części do wymiany – mówi Justyna Duks.

Natomiast 29 i 30 września w Domu pod Cisem odbędą się warsztaty „Renowator”. Dwudniowy warsztat, podczas którego uczestnicy odnowią własne niewielkie meble, zaplanowany jest w piątek w godz. 15-20 oraz w sobotę w godz. 10-13. Zgłoszenia chętnych przyjmowane są drogą mailową: sklep@dompodcisem.pl.

Wydarzenia organizowane w Domu pod Cisem odbywają się w ramach projektu „GOZpodarnie odpowiedzialni”, który realizowany przez Stowarzyszenie ESWIP i finansowany przez Narodowy Instytut Wolności w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 - 2030

