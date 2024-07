 Ekspres kolbowy vs. przelewowy - różnice i zalety każdego z nich. Który wybrać?

Jeśli jesteś doświadczonym kawoszem, to z pewnością nie trzeba Ci przypominać, że sposób przygotowania kawy wpływa na jej smak i aromat. Chcesz się pożegnać ze zwykłym czajnikiem lub kawiarką i przejść na wyższy poziom? Strzałem w dziesiątkę jest ekspres do kawy. Na rynku znajdziesz różnorodne modele, jednak my wzięliśmy pod uwagę dwie najpopularniejsze propozycje. To ekspres kolbowy i przelewowy. Co warto o nich wiedzieć i który z nich powinien dołączyć do wyposażenia Twojej kuchni? Rozwiewamy wątpliwości!

Ekspres kolbowy do kawy – co warto o nim wiedzieć? Jakie ma zalety?

Ekspres kolbowy to sprzęt, który jeszcze do niedawna był głównie spotkany w profesjonalnych kawiarniach. Jednak w ostatnim czasie zaczął coraz częściej pojawiać się też w domach. Nic w tym dziwnego, skoro urządzenie umożliwia przygotowanie kawy w sposób zbliżony do tego, jak robią to bariści.

Jak działa ekspres kolbowy? Urządzenie pozwala na parzenie kawy z mielonych ziaren. Proces ten wymaga nieco wprawy, ale daje ogromną możliwość kontroli nad smakiem i intensywnością naparu. W ekspresie kolbowym woda pod wysokim ciśnieniem jest przepompowywana przez zmieloną kawę znajdującą się w kolbie, której urządzenie zawdzięcza swoją nazwę. W ten sposób powstaje aromatyczne espresso – baza do wielu kawowych specjałów.

Zalety ekspresu kolbowego:

bogaty smak i aromat kawy,

opcja dostosowywania ilości kawy, czasu parzenia i ciśnienia,

trwałość,

możliwość przygotowywania różnych kaw – espresso, americano i innych specjałów,

designerski wygląd.

Korzyści z zakupu ekspresu przelewowego. Jak działa?

Ekspres przelewowy, znany również jako drip coffee maker, jest jednym z najprostszych w obsłudze urządzeń do parzenia kawy, idealnym dla osób ceniących wygodę. Polecany model działa na zasadzie przelewania gorącej wody przez zmieloną kawę, która znajduje się w papierowym filtrze. Proces ten jest automatyczny i nie wymaga dużego nakładu pracy.

Zalety ekspresu przelewowego:

prostota obsługi,

szybkość,

duża pojemność, dzięki której można jednorazowo przygotować kawę dla kilku osób,

łatwe czyszczenie,

atrakcyjna cena.

Jaki ekspres do kawy kupić – kolbowy czy przelewowy? Rozwiewamy wątpliwości

Jaki zatem ekspres do kawy wybrać? Odpowiedź brzmi: to zależy. Głównie od preferencji i indywidualnych potrzeb. Jeżeli jesteś prawdziwym miłośnikiem małej czarnej, a jej smak i aromat mają dla Ciebie pierwszorzędne znaczenie – wybierz model kolbowy. To również znakomita propozycja dla osób, które chcą i mogą poświęcić więcej czasu na zaparzenie ulubionej, niekoniecznie zwykłej czarnej kawy.

Z kolei ekspres przelewowy będzie strzałem w dziesiątkę dla osób, którym zależy na maksymalnej wygodzie i prostocie obsługi. Jeśli masz mało czasu i chcesz ograniczyć czas zaparzania kawy do minimum – to idealny dodatek do Twojej kuchni. Ekspres przelewowy to również must have w domach, w których przynajmniej kilkoro domowników pije kawę. Dzięki niemu można przygotować od razu cały dzbanek.

--- artykuł sponsorowany ---