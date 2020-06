EL TOWER pnie się w górę. Ruszył drugi etap inwestycji przy Mielczarskiego

Budowa EL TOWER – nowoczesnego budynku mieszkalnego, który nada Zatorzu nowe oblicze, wkroczyła w kolejną fazę. Powstająca w pierwszym etapie bryła A, osiągnęła już połowę wysokości, a więc cztery z ośmiu zaprojektowanych pięter. Jednocześnie w maju rozpoczął się drugi etap inwestycji – wylana została płyta fundamentowa pod bryłę B. Wysoki stan sprzedaży oraz napływające zapytania od klientów, sprawiły, że deweloper EL INVEST rozpoczął przyjmowanie rezerwacji na mieszkania z drugiego etapu, które właśnie trafiły do sprzedaży. Ceny lokali zaczynają się już od 168 tys. zł. Zobacz zdjęcia.

EL TOWER to dziewięciokondygnacyjny budynek z szybkobieżnymi windami, komórkami lokatorskimi (dostępne także na piętrach mieszkalnych) i miejscami postojowymi w dwupoziomowej hali garażowej (95 miejsc postojowych). Teren wokół budynku będzie ogrodzony i monitorowany, a przy wjazdach staną szlabany. Dla odwiedzających przewidziano miejsca postojowe na zewnątrz. W pierwszym etapie – w segmencie A oddanych zostanie 80 mieszkań, do których klucze przekazane zostaną we wrześniu 2021 roku. Budowa przebiega sprawnie i na chwilę obecną nieznacznie wyprzedza zakładany harmonogram.

Z 80 mieszkań z pierwszego etapu, w sprzedaży zostało już tylko 25. Największym zainteresowaniem cieszyły się lokale najmniejsze – zwłaszcza trzydziesto i czterdziestometrowe mieszkania dwupokojowe (w ofercie zostało ich tylko 3). Zainteresowani takimi mieszkaniami nie mają się jednak co martwić, bo w bryle B budynku do sprzedaży trafiła właśnie ich kolejna pula (lokale od 32 m2 dostępne już za 168 tys. zł). W ofercie drugiego etapu nie zabrakło również mieszkań o średnich i większych metrażach: 46, 55, 60 i 74 m2. Większość z nich posiada balkony. Przekazanie kluczy do mieszkań w bryle B planowane jest na czerwiec 2022 r. Dokładne ceny i rzuty lokali można sprawdzić na stronie eltower.pl/mieszkania/

Wszelkie pytania i rezerwacje mieszkań zgłaszać można pod numerami:☎️727 011 611 lub 698 741 314. Zainteresowanych przyjmujemy w naszym biurze sprzedaży, mieszczącym się na terenie inwestycji przy ul. Mielczarskiego 49 na elbląskim Zatorzu. Na miejscu doradzimy i pomożemy również w pozyskaniu kredytu mieszkaniowego. Nasze biuro otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach 11-17. Po więcej informacji zapraszamy również na stronę www.eltower.pl oraz na Facebooka - ElTowerElbląg, gdzie na bieżąco publikujemy m.in. raporty z budowy.

