  Elbląski Gyros już otwarty. Jedyny taki w mieście!

Od poniedziałku (27 lutego) w Elblągu znajdziemy nowe, wyjątkowe miejsce: Elbląski Gyros. To właśnie tam, poznasz na nowo smak ulubionego kebaba, który jest inny niż wszystkie. W menu między innymi gyrosy w bułce, na talerzu, gyros box, czy tortilla i zapiekanka. Niby klasyka, ale przygotowana w wyjątkowy sposób. Musicie koniecznie sprawdzić!

Elbląski Gyros to nowe smaki i całkiem nowa, wyjątkowa kuchnia. Stawiają na świeżość, ponieważ warzywa, co jest bardzo ważne, pochodzą od lokalnych, sprawdzonych dostawców, a mięso jest kraftowe. Do wyboru mamy wieprzowinę lub kurczaka, a całość dopełnia wyjątkowo duży wybór sosów, które przygotowywane są na miejscu, według własnej receptury.

Każde danie jest przygotowane i serwowane z największą pieczołowitością i starannością. Załoga Elbląskiego Gyrosa zawsze zadba, by klienci wyszli zadowoleni oraz przede wszystkim syci. Sprawdźcie, czy trafią przez żołądek do serca.

Elbląski Gyros możecie odwiedzać już od poniedziałku od godz. 12. W dniu otwarcia do każdego zamówienia otrzymacie napój gratis. Jeśli jesteś miłośnikiem kebsika to odwiedź nas na miejscu, zamów telefonicznie lub przez serwis NaWynos, w którym otrzymacie 5% rabatu!

Jesteś ciekaw naszego menu? Sprawdź je i zamów w NaWynos! Zobacz jakie to proste.

Elbląski Gyros jest czynny od poniedziałku do czwartku w godz.12-22, w piątki i soboty od godz.12 do 24, a w niedzielę od godz.12 do 20.

Elbląski Gyros, ul. Grunwaldzka 85A

tel. 780 019 113

Znajdź nas na Facebooku

lub w NaWynos

