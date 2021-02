Elblążanka podbija świat mody

„Jakość, starannie wykonane detale, nieoczywiste i wysokogatunkowe materiały” - takimi ideami kieruje się założycielka marki BIEL. Projektantka Patrycja Jabłońska, w swojej kolekcji oferuje modne kolory, niecodzienne tkaniny i wygodne komplety dresowe dla każdego. Jej projekty rewelacyjnie podkreślają każdą sylwetkę i zadowalają najbardziej wymagających klientów. Marka BIEL wyznacza nowe trendy, a jej modowe propozycje skierowane są przede wszystkim do osób ceniących sobie wygodę i elegancję. Obejrzyj przykładowe projekty.

Marka powstała dzięki pasji do mody i projektowania, a dzięki ogromnym planom i ambicjom nieustannie się rozwija: weszła na rynek międzynarodowy i obsługuje klientów w Polsce i Europie. Wielkim osiągnięciem jest to, że została doceniona przez polskich celebrytów, takich jak Honorata Skarbek, Ewa Mrozowska czy Karolina Gilon, czyli kobiety, które nieustannie żyją w świecie mody.

Kolekcja odzwierciedla styl projektantki oddanej sztuce i estetyce. Patrycja projektuje każdy element zaczynając od własnych, odręcznych szkiców. Jest pasjonatką jakości, dbałości o szczegóły i... wygody noszonych ubrań. Unikatowe i modne dresy, misterne wykończenie i wysokogatunkowe tkaniny to zaledwie kilka atutów jakie nam oferuje. Mocną stroną projektów jest ich uniwersalny charakter, dzięki któremu ubrania doskonale sprawdzają się jako baza wielu stylizacji. W swojej ofercie ma idealnie skrojone i modne komplety dresowe ze sztruksu, z dzianiny przypominającej wafelek oraz klasyczne minimalistyczne dresy bawełniane.

Nazwa BIEL została wybrana nieprzypadkowo. W jej gamie produktów znajdziemy wiele białych kompletów dresowych w różnych tonacjach tego koloru, a dodatkowo projektantka podkreśla że kolor biały jest dla niej kolorem ponadczasowym oraz symbolem elegancji i spokoju. Oferta marki jest kierowana głównie do kobiet, ale od niedawna nie zabrakło propozycji także dla dzieci i mężczyzn. Patrycja dużą wagę przykłada do ekologii, stara się jak najbardziej ograniczać odpady podczas szycia, dlatego tworzy także ciuszki dla najmłodszych czy małe elementy garderoby, aby zminimalizować odpady. Elblążanka stworzyła pierwszą firmę produkującą taki asortyment. Póki co sprzedaż prowadzona jest online, natomiast już niedługo te unikatowe dresy będą dostępne w kilkunastu butikach w całej Polsce, również w Elblągu.

