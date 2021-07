Mężczyźni najczęściej zestawiają klapki z krótkimi spodenkami i T-shirtami. Choć casualowe stylizacje zdecydowanie królują, męskie klapki także mogą prezentować się bardzo elegancko. Wszystko zależy od pozostałych elementów garderoby. Z czym zestawiać klapki męskie, aby móc wykorzystać je również w formalnych outfitach? Poznaj nasze propozycje na eleganckie stylizacje z męskimi klapkami!

Lniana koszula, jeansy i męskie skórzane klapki

Modne i wygodne klapki męskie skórzane doskonale komponują się z lnianymi koszulami i jeansami. A to doskonała propozycja ubioru na każdą ważną okazję. Wybierasz się do restauracji z ukochaną? Albo do rodziców na obiad z okazji ich rocznicy ślubu? Musisz wyglądać elegancko! W takim outficie nie tylko będziesz dobrze wyglądać, ale również będziesz świetnie się czuć. Szeroki wybór męskich klapek znajdziesz w CCC: stacjonarnie oraz online.

Czy do klapek męskich nakładać skarpety? Zdecydowanie nie. Zarówno klapki, jak i sandały to przewiewne, lekkie obuwie letnie. Nosimy je na gołą stopę. Choć projektanci od czasu do czasu lansują modę na skarpety do klapek, nie zawsze musimy ślepo podążać za trendami! Zwłaszcza że latem warto dać swoim stopom oddychać. Ciepłe miesiące szybko mijają, zaraz znowu będziemy musieli założyć ciężkie, zabudowane obuwie.

Klapki męskie do chinosów i koszuli typu slim fit

Naszą drugą propozycją na elegancką stylizację z męskimi klapami jest zestawienie ich z chinosami oraz koszulą typu slim fit. Wybierz koszulę z lnu lub bawełny. Lniane materiały są niezwykle przewiewne. Zapewniają poczucie chłodu i absorbują wilgoć. W lnianej koszuli będziesz czuć się komfortowo nawet podczas największych upałów. Bawełna również będzie dobrym wyborem. Dlaczego? W bawełnianej koszuli nasza skóra oddycha. Ponadto bawełna nie uczula. To dobra wiadomość dla alergików!

Jakie klapki męskie wybrać? Szczególnie polecamy skórzane klapki męski z grubszymi paskami. Są najbardziej eleganckie i dostępne w wielu kolorach, w tym w kolorze czarnym, brązowym oraz beżowym. Dodatkowo są niezwykle wygodne. Możesz też zdecydować się na klapki o bardziej designerskim kroju, które staną się głównym elementem Twojej stylizacji. Jeżeli lubisz nosić pasek, również możesz go nałożyć. Będzie świetnym dopełnieniem stylizacji.

W sklepach marki CCC znajdziesz szeroki asortyment męskich klapek. Możesz wybrać się do sklepu stacjonarnego bądź wejść na stronę internetową CCC. Czekają na Ciebie znane marki w atrakcyjnych cenach, przekonaj się sam!

Czarne spodnie lniane, jasne koszula i klapki męskie z klamrą

Ostatnia propozycja na elegancki męski outfit to spodnie lniane, jasna koszula oraz klapki męskie z klamrą. Klamra stanowi ciekawy dodatek i sprawia, że obuwie wygląda jeszcze bardziej szykownie! Takie klapki nadają się na każde większe wyjście. Możesz je wykorzystać także w casualowych stylizacjach, aby dodać im nieco charakteru.

Jak widzisz, klapki męskie nie ograniczają Cię wyłącznie do codziennych stylizacji. Pamiętaj jednak, aby nigdy nie zakładać ich do garnituru – nawet letniego! Do takich ubiorów pasuje wyłącznie formalne obuwie. Odwiedź CCC i znajdź modne i wygodne buty dla siebie. CCC czeka z najmodniejszymi propozycjami.

---- artykuł promocyjny ----