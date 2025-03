 Elzam Tower: mieszkania w wersji premium

Trwa sprzedaż mieszkań w Elzam Tower, nowoczesnym budynku przy ul. Oboźnej, w którym na nowych właścicieli czekają lokale o powierzchni od 42 do 106 metrów kwadratowych. Tak wysokiego standardu wykończenia w stanie deweloperskim nigdzie indziej w Elblągu nie znajdziecie! Zobacz zdjęcia.

Dzięki zastosowanym rozwiązaniom w wersji premium, szczęśliwi nabywcy mieszkań w Elzam Tower mogą szybko wprowadzić się do wymarzonego M. Nie trzeba zatrudniać kolejnych ekip remontowych do cekolowania czy montażu instalacji. Wystarczy skupić się na aranżacji wnętrz, zakupie mebli i praktycznie można już mieszkać.

Mieszkania w Elzam Tower są oddawane do użytku w stanie deweloperskim premium. Mają aż 2,8 m wysokości (standard to 2,5 m), w największych na ósmym piętrze – nawet 3 m! Wszystkie ściany i sufity mają wykonane gładzie i są pomalowane, na tarasach i balkonach położona jest hydroizolacja i ułożone antypoślizgowe kafle. Okna są trzyszybowe o najwyższych parametrach akustycznych, a drzwi wejściowe Gerda Premium zapewniają wysoką izolację akustyczną 42 dB. W każdym mieszkaniu jest też kompletna instalacja z zasilaniem elektrycznym do klimatyzacji wraz z systemem odprowadzania skroplin, instalacja elektryczna z białym montażem, wideodomofon, grzejniki panelowe naścienne wyposażone w głowice termostatyczne czy wewnętrzne parapety z białego konglomeratu.

Wchodząc do budynku, wzrok przyciągają posadzki z granitu polerowanego, zabudowa meblowa na korytarzach, cichobieżne windy KONE czy wycieraczki systemowe wbudowane w posadzki. Wjazd na teren jest dozorowany szlabanem.

Warto też zwrócić uwagę na lokalizację Elzam Tower - ulica Oboźna to centrum miasta, blisko więc do sklepów, parku, dworca. Dodatkowo do każdego mieszkania można dokupić komórki lokatorskie, miejsce w podziemnej hali garażowej lub zewnętrzne miejsce postojowe.

