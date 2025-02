ESWIP zaprasza do współpracy

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu prowadzony przez Stowarzyszenie ESWIP serdecznie zaprasza kluby sportowe, stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, spółki non profit do współpracy w ramach działalności naszego Ośrodka. Naszym celem jest pomaganie organizacjom takim jak Państwa w rozwijaniu działalności odpłatnej i gospodarczej, która przyczyni się do budowania społeczności oraz tworzenia nowych miejsc pracy.