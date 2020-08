Fabryka Języka - niesamowita przygoda z angielskim

Fabryka Języka to szkoła, w której o nauczaniu małych dzieci wiemy wszystko! Jesteśmy na rynku kursów dziecięcych już od 2015 roku, oferujemy największą ilość miejsc i różnorodność kursów. Od tego roku jesteśmy Akredytowanym Centrum Metody Teddy Eddie na Elbląg i rozszerzyliśmy naszą ofertę kursów. Zobacz zdjęcia.

Zapraszamy na najnowsze zajęcia do filii Biblioteki Elbląskiej przy ul. Hetmańskiej 16 i ul. Zamkowej 1. Na zajęciach u nas nie ma nudy! Nasz edukacyjny robot Emys wprowadził na lekcjach nowoczesność, dynamikę, a sama metoda Misia zapewnia jakość i efekty!! To kombinacja, która gwarantuje, że Twoje dziecko dostanie skrzydeł. Przygoda z językiem angielskim jest na wyciągnięcie ręki!

Na czym polega Metoda Teddy Eddie?

Teddy Eddie to licencjonowana metoda nauczania języka angielskiego dla dzieci w wieku 2-7 lat, której głównym założeniem jest łączenie prawdziwej nauki z doskonałą zabawą. Dlatego też zajęcia są pełne prawdziwego, komunikacyjnego użycia języka, który uaktywniany jest poprzez to, co dzieci lubią najbardziej: gry, zabawy ruchowe, piosenki, historyjki, słuchowiska, karty obrazkowe. Zobacz w linku.

Największe zalety kursu

Koniec z nauką pojedynczych słówek, nareszcie dzieci uczą się mówić całymi zdaniami! Metoda Teddy Eddie powstała w odpowiedzi na pewien niedosyt ze strony rodziców, nauczycieli, a nawet samych dzieci. Skarżyli się oni na to, że w większości kursów dla małych dzieci jest za mało mówienia w języku angielskim. U nas zajęcia organizowane są w taki sposób, aby dzieci miały szansę przyswoić wiele elementów obcej mowy w podobny sposób, jak uczyły się języka ojczystego.

Wyjątkowe zajęcia pełne są humoru i niespodzianek! Pierwszym celem metody jest zadowolenie dziecka - żeby polubiło naukę języka obcego, chętnie przychodziło na lekcje i pewnie czuło się w środowisku innych dzieci. Motywem przewodnim jest Miś Eddie, który pewnego dnia wyskakuje z kolorowej skarpety, by wraz z dziećmi przeżyć mnóstwo przygód w bajkowym świecie języka angielskiego! Zajęcia są pełne gier i zabaw, zarówno klasycznych, jak i zupełnie nowych. Tematyka zajęć jest także bliska dzieciom, co powoduje, że nigdy się nie nudzą.

Bardzo ważnym aspektem metody Teddy Eddie jest stały kontakt lektora z rodzicami, którzy mogą liczyć na: lekcje otwarte, bieżące informacje po każdych zajęciach na temat przerabianego materiału, cotygodniowe maile z podsumowaniem uczonych elementów i propozycjami powtórek z dzieckiem w domu oraz pisemne raporty o postępach dziecka (co semestr).

Ta ambitna metoda pozwala na przyswojenie wyjątkowo dużej liczby słów i zwrotów; bazuje na niezliczonych tekstach oraz materiałach multimedialnych. Rymowanki i piosenki zostały napisane specjalnie dla Teddy Eddie, a ich słowa zawierają struktury wprowadzane na zajęciach.

Co zawiera magiczna teczka kursanta?

Teddy Eddie jest bogaty także pod względem liczby elementów wchodzących w skład zestawu ucznia. W kolorowej i bardzo trwałej teczce mały uczeń znajdzie: oryginalny, pełen treści podręcznik, płytę CD z mnóstwem nagrań, mini-książeczkę z sekretnymi słowami. Ponadto nieodzownym elementem kursu jest Plac Zabaw – edukacyjna aplikacja pełna gier i zabaw online. A dla rodzica? Bardzo szczegółowy poradnik zawierający informację o przerabianym materiale oraz pomysły na zabawy językowe z dzieckiem w domu. Na koniec roku każdy nasz kursant otrzymuje oficjalny dyplom i małą nagrodę pokazującą ogrom opanowanej wiedzy.

Zapisy i informacje tel. 736 382 063

---artykuł promocyjny--