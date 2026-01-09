Ferie w Szkole Tańca Broadway
Szukasz półkolonii lub świetlicy, rekreacji i ciekawych zajęć na ferie dla swojego dziecka? „Świetlica Zimowa” w Szkole Tańca Broadway to idealna propozycja dla dzieci w wieku 6-12 lat. Poznaj naszą ofertę na ferie zimowe 2026.
Termin: 19-23 stycznia 2026, opieka od 07:00 do 16:00
Codziennie czeka na Was wiele atrakcji:
- rozrywka w parku trampolin
- kulig i ognisko w Gospodarstwie Agroturystycznym
- wyjazd do Majaland w Gdańsku
- squash - gra i zabawa
- wyjście do kina i na pizzę
- wyjście na basen
- Mam Talent i inne konkursy z nagrodami
- warsztaty plastyczne
- zajęcia integracyjne i taneczne, do dyspozycji airtrack oraz dwie sale taneczne
- na zakończenie Pidżama Party i Noc Bajek
Zapewniamy:
opiekę, dodatkowe ubezpieczenie, obiady, przejazdy i udział w atrakcjach oraz przede wszystkim świetną i bezpieczną zabawę. U nas nie ma nudy!
Zapisy i wpłata zaliczki do 12 stycznia 2026
Nr telefonu: 606 716 626
Koszt: 750 zł za pięć dni lub jeden wybrany dzień za 200 zł. Zaliczka: 150 zł
Nie zapominajcie również o naszych stałych w zajęciach. Pomożemy Wam spełnić postanowienia noworoczne dotyczące aktywności fizycznej. Zapraszamy na zajęcia fitness we wtorki i czwartki o 19:45 oraz Zumba we wtorki o 18:45.