 Ferie w Szkole Tańca Broadway

Szukasz półkolonii lub świetlicy, rekreacji i ciekawych zajęć na ferie dla swojego dziecka? „Świetlica Zimowa” w Szkole Tańca Broadway to idealna propozycja dla dzieci w wieku 6-12 lat. Poznaj naszą ofertę na ferie zimowe 2026.

Termin: 19-23 stycznia 2026, opieka od 07:00 do 16:00

Codziennie czeka na Was wiele atrakcji:

- rozrywka w parku trampolin

- kulig i ognisko w Gospodarstwie Agroturystycznym

- wyjazd do Majaland w Gdańsku

- squash - gra i zabawa

- wyjście do kina i na pizzę

- wyjście na basen

- Mam Talent i inne konkursy z nagrodami

- warsztaty plastyczne

- zajęcia integracyjne i taneczne, do dyspozycji airtrack oraz dwie sale taneczne

- na zakończenie Pidżama Party i Noc Bajek

Zapewniamy:

opiekę, dodatkowe ubezpieczenie, obiady, przejazdy i udział w atrakcjach oraz przede wszystkim świetną i bezpieczną zabawę. U nas nie ma nudy!

Zapisy i wpłata zaliczki do 12 stycznia 2026

Nr telefonu: 606 716 626

Koszt: 750 zł za pięć dni lub jeden wybrany dzień za 200 zł. Zaliczka: 150 zł

Nie zapominajcie również o naszych stałych w zajęciach. Pomożemy Wam spełnić postanowienia noworoczne dotyczące aktywności fizycznej. Zapraszamy na zajęcia fitness we wtorki i czwartki o 19:45 oraz Zumba we wtorki o 18:45.