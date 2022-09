 Fifa 23 na PS4 - najnowsza odsłona kultowej gry

Myślę, że każdy gracz, który uwielbia kultową już serię FIFA, nie rozczaruje się grając w jej najnowszą wersję. Wirtualne kluby, rozgrywki jak w prawdziwej piłce nożnej i możliwość wykorzystania różnorodnych strategii daje szansę na naprawdę ekscytującą rozgrywkę w trybie solo lub z przyjacielem. W tym artykule przybliżę nieco możliwości, jakie daje najnowsza wersja FIFA. Sprawdźmy, co jej twórcy dla nas przygotowali.

Fifa 23 na PS4 - nowe możliwości

Z pewnością seria gier FIFA należy do jednych z najbardziej rozpoznawalnych serii na całym świecie. Z ru na rok jej producenci zmieniają poszczególne elementy, dopracowują tryby rozgrywki i elementy graficzne. Wszystko po to, by wierna rzesza fanów mogła cieszyć się nowościami każdego roku. Fifa 23 na PS4 pozwala mniej doświadczonym graczom nauczyć się jak wygrywać w trybie kariery. Dodatkowe cechy rozgrywki unowocześniają wersję i sprawiają, że nawet wierni fani całej serii zostaną mile zaskoczeni. Cena gry nie jest wygórowana w stosunku do możliwości, jakie daje, możemy ją sprawdzić na stronie https://www.euro.com.pl/gry-playstation-4/electronic-arts-fifa-23-gra-na-ps4-kompatybilna-z-ps5.bhtml. Gracz, który zakupi tę wersję gry, będzie musiał zmierzyć się z niezrównanym realizmem świata piłki. Rozbudowany tryb kariery ułatwia rozgrywanie meczów i buduje nasze piłkarskie aspiracje. Fifa 23 na PS4 pozwala nam grać przeciwko najlepszym graczom z całego świata i spełniać nasze piłkarskie marzenia. Ciekawą opcją rozgrywki, którą warto wypróbować, jest piłka nożna kobiet. Zarządzanie kobiecą drużyną klubową może być ciekawym doświadczeniem. Szereg nowych lekcji pozwoli nam wzbić się na całkiem nowy poziom i czerpać jeszcze więcej przyjemności z rozgrywki. Co ciekawe możesz personalizować swojego zawodnika i wpływać na losy i wygląd swojej drużyny.

Fifa - dodatkowe cechy rozgrywki ciesz

W najpopularniejszym trybie gry fifa mamy do czynienia z kilkoma nowościami. Zmienione stałe fragmenty gry, odtworzone rozgrywki uefa i podwyższenie poziomu realizmu piłki nożnej sprawiły, że rozgrywka stała się jeszcze ciekawsza niż dotychczas. Nawet osoby, które do tej pory nie przepadały za piłkarską rywalizacją w świecie gier, mogą odkryć przyjemność z grywalizacji na najwyższym poziomie. Fifa 23 na PS4 posiada kilka ciekawych rozgrywek. Znajdziemy wśród nich uefa champions league, fifa ultimate team, uefa europa conference league, fifa world cup. Różnorodność rozgrywek pozwala nam cieszyć się grą nawet kilkaset godzin. Kolejną nowością, którą warto zauważyć, jest poprawiony tor lotu piłki i zróżnicowanie rozgrywki. Dzięki poprawionej rozgrywce ulicznej możemy poznać dodatkowe cechy rozgrywki i cieszyć się nimi przez wiele miesięcy. Fifa23 to z pewnością jedna z najbardziej rozpoznawalnych gier we współczesnym świecie. Jak widzimi rozbudowany świat wielu rozgrywek i dodatkowe możliwości sprawiają, że gra znacznie różni się od swoich poprzednich wersji. Zdecydowanie spodoba się zarówno osobom doświadczonym w grze w poprzednie odsłony, jak i nowym sympatykom sportowego świata piłki nożnej.

Co zyskujemy dzięki naturalnej różnorodności stylów gry?

Naturalna różnorodność stylów gry sprawia, że jako gracze mamy możliwość zapoznanie się ze światem piłki nożnej w całkowicie nowej odsłonie. Dzięki nowym funkcjom rozgrywki każdy gracz może zyskać nowe doznania i przyjemność z odkrywania coraz to nowszych dodatków. Obecnie fifa23 na PS4 stała się hitem sprzedaży i z pewnością przez bardzo długi czas będzie prawdziwym bestsellerem wśród gier na PS4. Styl gry w tej odsłonie piłkarskich emocji pozwala nam przeżywać realizm prawdziwej piłki nożnej i czerpać ogromną satysfakcję z każdej wygranej. Zarówno tryb solo, jak i rozgrywka w trybie online lub ze sparing partnerem cieszy się ogromną popularnością. Zbudowanie zespołu od podstaw rządzi się swoimi prawami, ale dzięki zaawansowanym opcjom edycji i rozwoju poszczególnych zawodników możemy znacznie wpływać na rozwój ich kariery oraz postępy w naszej karierze menadżera. Pamiętajmy również, że najnowsza odsłona tej popularnej gry przyniosła wiele ciekawych opcji.

Co możemy w najpopularniejszym trybie gry fifa?

Jedną z nich jest możliwość poprowadzenie kobiecego zespołu i wejście w całkowicie nowy poziom rozgrywek. Nowa fizyka siatki reaguje dużo bardziej realnie na wpadnięcie piłki do bramki, a dzięki uderzeniu piłki w bardziej realistyczny sposób graczy gracz ma wrażenie, że uczestniczymy w prawdziwym meczu. Możliwość wspólnego grania z przyjaciółmi oraz tryb online pozwalają spędzać bardzo miłe chwile w towarzystwie i urozmaicić sobie wieczór. Fifa23 na PS4 to zdecydowanie jeden z lepszych zakupów, na jakie powinniśmy się zdecydować. World cup nie tylko zagwarantuje nam setki bardzo dobrej rozrywki, ale również pozwoli nam na przeżywanie piłkarskich emocji w całkowicie nowy, jeszcze bardziej intensywny sposób. Poznaj najważniejsze turnieje w nadchodzących rozgrywkach mistrzostw świata, world cup australia i fifa world cup. Zobacz nowe trajektorie strzałów i rezultat próby zablokowania piłki.

