 Figurki MojiPops – czy to dobry pomysł na prezent dla dziecka?

Dorośli często nie nadążają za trendami, które są hitem wśród dzieci. Oto przykład jednego z nich – figurki MojiPops. Czym właściwie są i skąd wynika ich popularność? Czy sprawdzą się w roli prezentu? Jeśli tak, to z jakiej okazji? Wątpliwości jest wiele, zwłaszcza jeśli sami nie mamy dzieci i przypadkowo udało nam się zaobserwować nową modę podczas zakupów w centrum handlowym. Sprawdźmy więc, na czym polega fenomen MojiPops.

Czym są figurki Moji Pops?

MojiPops to niewielkie, mieniące się kolorami figurki. Wszystkie mają wyjmowane, przypominające emotikony dwustronne buźki, dzięki którym dziecko może decydować, jakie emocje mają wyrażać – radość, smutek, zdenerwowanie czy też zdziwienie. Taka zabawa z mimiką może być dobrym punktem wyjścia do rozpoczęcia rozmowy o emocjach, które dziecko dopiero uczy się rozpoznawać i wiązać z konkretnymi wydarzeniami.

Figurki MojiPops są bardzo zróżnicowane. Niektóre z nich przypominają słodkie zwierzątka, inne wyglądają jak roboty czy różnego rodzaju słodkości. Do wyboru mamy saszetki zawierające jedną lub dwie losowe zabawki MojiPops, lub zestawy, w których znajdziemy figurki oraz różnej wielkości domki, akcesoria, pojazdy czy sklepiki. Dzieci mogą z ich pomocą budować swoje własne miasteczka i odgrywać całe mnóstwo ciekawych scenek i historii.

Figurki MojiPops to także zabawki do kolekcjonowania. Występują w różnych seriach charakteryzujących się nowymi wyrazami twarzy, brokatowym blaskiem czy kryształowym designem. W niektórych zestawach można znaleźć unikalne, rzadko występujące postaci. Dzieci mogą wymieniać się nimi między sobą, wzbogacając w ten sposób swoje zbiory o nowe stworki. Dużą przyjemność mogą czerpać także z tego, że każda saszetka to miła niespodzianka – nigdy nie wiadomo, jakie zabawki MojiPops kryją się wewnątrz.

Czy figurki MojiPops to dobry pomysł na prezent?

Czy zabawka o zestawie opisanych wyżej cech może nie spodobać się dziecku? Ryzyko jest znikome, dlatego figurki MojiPops to doskonały pomysł na prezent dla dziecka – zarówno drobny upominek, jak i pokaźniejszy podarunek.

Pojedyncze saszetki doskonale sprawdzą się, gdy wybieramy się z wizytą do znajomych i chcemy sprezentować coś drobnego ich pociechom. Można pokusić się o stwierdzenie, że MojiPops to następca jajka niespodzianki.

Gdy poszukujemy prezentu na urodziny lub pod choinkę, MojiPops również przychodzą nam z pomocą. Na liście marzeń wielu dzieci znajdują się domki i pojazdy dla figurek. Tak jak wspominaliśmy można z nich zbudować całe miasto, wiec nawet jeśli maluch ma już domek dla swoich stworków, można urozmaicić jego kolekcję o basen, food truck czy inny zestaw. Wystarczy wcześniej zapytać rodziców, jakie są aktualne potrzeby dziecka albo po prostu wybrać jedną z nowości. Świat MojiPops stale bowiem się rozrasta, a grono miłośniczek i miłośników tych sympatycznych stworków wciąż rośnie. Co ważne, są to dzieci w różnym wieku – MojiPops kolekcjonują zarówno trzylatki jak i smyki w wieku szkolnym.

Figurki MojiPops można kupić w salonach SMYK i sklepie internetowym smyk.com.