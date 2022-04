 Firma założona i co dalej?

Decyzja o założeniu własnej działalności gospodarczej to pierwszy ważny krok w życiu każdego przedsiębiorcy. Aby dobrze prowadzić biznes warto być do tego odpowiednio przygotowanym. Nie wystarczy bowiem opracować dobry biznes plan, trzeba jeszcze wprowadzić go w życie. Początkujący przedsiębiorca może w pierwszych dniach czuć się zdezorientowany, jest przecież tyle spraw do załatwienia. Jedną z nich jest wybór odpowiednich narzędzi, które przydadzą się w zarzadzaniu nowo otwartym biznesem.

Programy przygotowane z myślą o przedsiębiorcy

Producenci oprogramowań prześcigają się w opracowywaniu rozwiązań, które zadowoloną przedsiębiorcę. Prowadząc biznes z pewnością pojawi się potrzeba korzystania z programu do fakturowania. Dobre oprogramowanie pozwalające generować faktury to jeden z priorytetów, dlatego warto sprawdzić funkcje jakie oferują producenci. Najlepiej, gdyby program do faktur był dostępny do przetestowania za darmo. Wówczas bez obaw początkujący przedsiębiorca zweryfikowałby, czy narzędzie jest dla niego. Darmowe testowanie oferuje firma Mega-Tech. Na swojej stronie: https://www.mega-tech.com.pl udostępniła dwa programy: Faktura Small Business i Faktura Small Business Handel. Oba przedsiębiorca może sprawdzić zupełnie za darmo.

Dlaczego programy Mega-Tech są warte uwagi? Wyróżniają się prostym interfejsem i przydatnymi funkcjonalnościami. Programy zostały przygotowane z myślą o przedsiębiorcy. Można w nich łatwo i szybko wygenerować potrzebne faktury, paragony fiskalne czy dokumenty kasowe i magazynowe (dostępne w wersji Faktura Small Business Handel). Oprogramowania (jak podaje producent) są często aktualizowane. Jest to prawdą, gdyż oba narzędzia pozwolą wygenerować pliki JPK czy dodawać kody GTU na fakturze. Dostępny jest także przycisk informujący o tym, że faktura powinna być rozliczona z użyciem mechanizmu podzielonej płatności. Dodatkowo producent informuje, że programy przygotowywane są pod nowy proces fakturowania z pomocą tzw. systemu KSeF. Chcąc więc być na bieżąco z regulacjami prawnymi warto skłonić się ku rozwiązaniom prezentowanym przez tego producenta.

Gdy firma się rozwija….

Rozwój przedsiębiorstwa to stały element dobrze prosperującej firmy. Mega-Tech przygotował dwa programy z myślą o takim wydarzeniu. Na początku prowadzeniu biznesu firma może skorzystać z prostszego oprogramowania Faktura Small Business (https://www.mega-tech.com.pl/faktura/), z czasem, gdy zmieni się jej charakter (firma będzie dysponować zapleczem magazynowym) będzie mogła przejść na wersję bardziej rozbudowaną, czyli program Faktura Small Business Handel. Procedura nie jest skomplikowana, a we wszystkim pomaga dział techniczny, do którego może zwrócić się użytkownik programu. Program FSBH posiada dodatkowy moduł Magazyn i Kasa. Pozwalają one generować dodatkowe dokumenty i sprawnie zarządzać stanami magazynowymi. Dzięki temu w łatwy sposób przedsiębiorca może zweryfikować, czy potrzebuje zamówić towar, czy występują braki, jak wychodzi sprzedaż. Analizą służą również wbudowane raporty, które w łatwy sposób i w dowolnym momencie można przejrzeć w programie. Rozwój firmy wymaga niekiedy pracy na wielu stanowiskach jednocześnie. Mega-Tech opracowała również tutaj rozwiązanie. Programy na osobnych jednostkach można podłączyć do wspólnej bazy danych i stworzyć tym samym tzw. wersję sieciową. To wygodne rozwiązanie, gdyż zabezpiecza ono przed niepotrzebną duplikacją informacji. Użytkownik może uruchomić także usługę eArchiwum, czyli tworzenia automatycznie zdalnych kopii bezpieczeństwa. Taka funkcjonalność pozwala ochronić dane przed ewentualną utratą, szybko je odzyskać i ponownie wprowadzić do programu.

Nowoczesne fakturowania i prowadzenie biznesu wymaga dobrych narzędzi do pracy w firmie. Oprogramowania oferowane przez Mega-Tech zyskały grono zadowolonych użytkowników o czym świadczą dostępne opinie. Warto sprawdzić je również w swojej działalności aby poznać wszystkie zalety przygotowanych opcji.