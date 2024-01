Fotel z funkcją spania – praktyczny, ale czy wygodny?

Główną motywacją do ich zakupu są walory praktyczne i kompaktowe rozmiary, dzięki którym zaoszczędzisz sporo miejsca w domu. Niestety, wśród klientów wciąż panuje przekonanie, że jest to opcja do okazjonalnego użytkowania, która w dłuższej perspektywie, ma niewiele wspólnego z komfortowym snem. Nowoczesne fotele z funkcją spania – bo o nich mowa – obalają te argumenty. Sprawdź, jak wybrać wygodny i ergonomiczny model.