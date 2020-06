Fotel z masażem, czyli wyjątkowy odpoczynek dla ciała i umysłu

Masaż kojarzy się z zazwyczaj z relaksem, odpoczynkiem, odprężeniem całego ciała. Na sam dźwięk tego słowa na myśl natychmiast przychodzą zręczne dłonie specjalisty, profesjonalnie zajmujące się każdym fragmentem naszego ciała. Jednak masażysta nie zawsze jest w pobliżu, poza tym jego usługi kosztują. A co w przypadku, gdyby istniała opcja codziennego masażu na każde życzenie? Taką możliwość oferuje fotel do masażu oferowany przez renomowaną firmę Rest Lords. Dzięki temu możemy przekonać się, iż istnieje mebel, którego użytkowanie dostarczy organizmowi niezapomnianych wrażeń i zapewni doskonały relaks, odprężając jednocześnie ciało i umysł. Jak zatem wybrać odpowiedni dla siebie i swoich potrzeb fotel masujący?

Zalety stosowania foteli masujących

Masaż wpływa nie tylko na rozkurczenie mięśni i poprawę samopoczucia. Dobrze wykonany zabieg poprawia ukrwienie organizmu, jednocześnie dotleniając tkanki i przeciwdziałając zakrzepom. Sprawny obieg krwi zapewnia również oczyszczenie organizmu ze szkodliwych toksyn. Efekty masażu są znacznie lepsze, gdy jest on wykonywany regularnie. Dzięki temu można osiągnąć wyniki porównywalne z tymi, jakie byłyby wynikiem zażywania leków lub suplementów diety. Jednak fotel z masażem jest urządzeniem na wskroś naturalnym, w przeciwieństwie do zażywania przepełnionych chemią pigułek. W dodatku ma tę zaletę, iż możemy wykorzystywać go, kiedy tylko chcemy i nie grozi nam przedawkowanie czy zatrucie organizmu. Wręcz przeciwnie – efektem będzie zawsze odprężenie i odpoczynek.

Jaki model wybrać dla siebie?

Dobór odpowiedniego modelu jest bardzo istotny. To od nas zależy, czy celem jest jedynie relaks dla ciała i odprężenie, czy też poszukujemy fotela, który będzie mógł pomóc w leczeniu niektórych schorzeń. W tym drugim przypadku zalecana jest konsultacja lekarska, czy nasz wymarzony fotel przypadkiem nie zaszkodzi zamiast pomóc (może się tak zdarzyć w niektórych przypadkach schorzeń kręgosłupa). Związana jest z tym również siła masażu – niektóre modele posiadają intensywniejszy docisk, inne z kolei masują delikatnie, wręcz pieszczą ciało, powodując wyciszenie umysłu i pełne rozluźnienie mięśni. Oczywiście siła nacisku może być w pewnym stopniu regulowana, jednak modele o dość intensywnym, mocnym masażu najlepszy efekt przynoszą u młodych, zdrowych osób. Te delikatniejsze sprawią przyjemność głównie osobom starszym oraz dzieciom. Wybierając odpowiedni model należy uwzględnić również jego rozmiar i odpowiednio dostosować go do wzrostu i wagi ciała. Dzięki temu poczujemy się w nim swobodnie, a odpowiednio dobrany podnóżek pozwoli na pełny wyprost nóg. Niektóre modele pozwalają na dostosowanie się do wzrostu osoby na nich zasiadającej (oczywiście tylko w pewnym zakresie – mały fotel do masażu nie dopasuje się do kogoś mającego dwa metry wzrostu), mają również możliwość skanowania linii kręgosłupa, by jeszcze dokładniej pełnić swoją funkcję. Pozwala to na pełne wykorzystanie możliwości urządzenia i przekonanie się, że zrelaksowane ciało to zrelaksowany umysł.

Kiedy fotel do masażu jest szczególnie przydatny?

Kiedy potrzebny jest masaż? Śmiało można rzec, że właściwie zawsze. Wszak wszyscy pracujemy, uprawiamy sport, spędzamy sporo czasu w pozycji siedzącej lub przeciwnie – cały dzień jesteśmy w ruchu. W każdym przypadku marzymy o odpoczynku, rozluźnieniu mięśni, przyjemnym masażu całego ciała... Przy intensywnej pracy fizycznej często po pewnym czasie pojawiają się bóle kręgosłupa, spowodowane częstą zmianą pozycji i przenoszeniem różnych ciężarów. Przyczyną jest rozluźnienie i osłabienie kości, dlatego tak ważne jest regularne dbanie o własne ciało. Fotel masujący w takim przypadku to idealna część domowego spa, miejsce, w którym na dłuższą chwilę zapomnimy o trudach dnia codziennego i odprężymy się, poprzez masaż wzmacniając kręgosłup i rozluźniając mięśnie. Również w przeciwnym przypadku, gdy miejscem naszej pracy jest biuro, możemy stworzyć sobie swoisty relax room w pracy, którego istotnym elementem będzie fotel do masażu. Trzeba pamiętać, że również praca siedząca, choć nie wymaga wysiłku fizycznego, jest dużym obciążeniem dla kręgosłupa.

Fotel masujący a sport

W zdrowym ciele zdrowy duch! To stwierdzenie zna chyba każdy. Jednak mimo oczywistych zalet regularnego uprawiania sportu warto pamiętać, że ważny jest nie tylko wysiłek, ale również odpoczynek. Dlatego fotel z masażem to idealny dodatek do zdrowego trybu życia. Pozwala na znacznie szybsza regenerację mięśni i gotowość do następnych treningów, polepsza ukrwienie, dzięki czemu możliwe jest poprawianie kolejnych rekordów życiowych i przede wszystkim stanowi optymalne zwieńczenie treningów. Dlatego jest to urządzenie, które powinno znaleźć się w posiadaniu każdej osoby, intensywnie uprawiającej sport lub będącej stałym bywalcem siłowni. Jeśli jesteś zainteresowany tematem foteli masujących, możesz znaleźć je tutaj.

--- artykuł promocyjny ---