Fotowoltaika w pigułce – odpowiedzi na najważniejsze pytania

Fotowoltaika staje się coraz popularniejszym tematem, doskonale wspierającym trend na wykorzystywanie źródeł odnawialnych. Najprościej mówiąc - jest to rodzaj energii elektrycznej, pochodzącej ze słońca. I chociaż brzmi to nieco „kosmicznie”, faktycznie możemy czerpać energię z promieni słonecznych, oszczędzając tym samym na rachunkach i wspierając odbudowę nadszarpniętego środowiska.

Co to jest fotowoltaika?

Zacznijmy od początku, czyli od zdefiniowania pojęcia fotowoltaiki. Nazwa to połączenie greckiego słowa „fos” – oznaczającego światło i jednostkę siły elektro-napędowej oraz „volt”, na cześć wynalazcy baterii – Alessandro Volty. Już po tym krótkim wstępie możemy nakreślić definicję oraz znaczenie tego rosnącego w popularności procesu.

Najprościej mówiąc fotowoltaika jest procesem, polegającym na wytwarzaniu energii elektrycznej z darmowego promieniowania słonecznego. Rozwój i popularność fotowoltaiki jest niezwykle dynamiczna, a sama energia słoneczna jest wykorzystywana do zasilenia zarówno dużych, jak niewielkich urządzeń przenośnych.

Rozwiązanie to jest więc doskonałą alternatywą dla innych nieekologicznych technik, wychodzącą w ten sposób naprzeciw postępującej degradacji środowiska naturalnego. To także doskonała odpowiedź na stale rosnące ceny prądu.

Gdzie powstaje energia elektryczna ze słońca i jak trafia do naszych gniazdek?

Aby odpowiedzieć na pytane jak działa fotowoltaika, stwórzmy kilka etapów.

Pierwszy z nich nazywany jest podstawowym i dotyczy instalacji ogniwa fotowoltaicznego, które często łączy się w moduły, w celu wytworzenia większej ilości energii. W tych ogniwach zachodzi tzw. zjawisko fotowoltaiczne, dzięki któremu energia słoneczna przekształcana jest w prąd stały.

Wspomniane już ogniwa zbudowane są z materiału półprzewodnikowego, który przewodzi ładunek elektryczny. Przy jego produkcji najczęściej wykorzystuje się krzem, a grupa tak stworzonych modułów (którą zasila falownik) nazywana jest właśnie panelem fotowoltaicznym. Elementy, pozwalające na zamontowanie paneli na gruncie lub elewacji budynku nazywane są konstrukcjami wsporniczymi. To dzięki nim cała konstrukcja jest stabilna i odporna na np. podmuchy wiatru.

Więcej produktów i elementów, które pomogą ci zrozumieć ów mechanizm znajdziesz w ofertach zaufanych sklepów.

No dobrze, ale jak właściwie ta energia „dostarczana” jest do naszych gniazdek?

Prąd, który powstaje we wspomnianych modułach jest przekazywany do tzw. falownika. To jego zadaniem jest przekształcić go na prąd zmienny, który posiadają nasze domowe gniazdka. Co więcej – dopasowuje on parametry prądu do parametrów danej sieci domowej. W przypadku ewentualnej awarii - automatycznie wyłącza się, monitując wszelkie parametry użyteczne do analizy fotowoltaiki.

Ile to kosztuje?

Pomimo panujących stereotypów nie jest prawdą, że fotowoltaika wymaga pokaźnych nakładów finansowych. Jej dokładna wycena uzależniona jest od mocy i oczekiwań gospodarstw domowych, dlatego najlepiej skontaktować się ze specjalistą czy doradcą, który pozwoli przeanalizować i dostosować dla nas odpowiedni „pakiet”.

Czy w Polsce są odpowiednie warunki do takiej inwestycji?

Polska leży w tym samym obszarze klimatycznym co Niemcy, które pełnią zaszczytne miano lidera na rynku produkcji energii z tzw. źródeł odnawialnych (a więc także energii słonecznej). W bardzo ogólnym przeliczeniu nasłonecznienia rocznego wysnuć można wniosek, że produkujemy energię słoneczną w wysokości około 110 kWh z m2 panelu fotowoltaicznego.

Ile trwa montaż i jaki sprzęt może być zasilany panelami?

Montaż trwa maksymalnie 2 dni, w zależności od instalacji i wielkości gospodarstwa domowego. Panele, które zamontuje nam wyspecjalizowana firma mogą zasilać każdy sprzęt elektryczny – na czele z np. ogrzewaniem elektrycznym.

