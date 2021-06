Galeria Mebli Zachodnich w nowej lokalizacji

Galeria Mebli Zachodnich to szyk i elegancja, zestawione z prostotą i niebanalnymi rozwiązaniami. Tutaj znajdziesz meble zachodnie, stylowe, prowansalskie, oraz antyki, a także mnóstwo unikatowych artykułów dekoracyjnych. Od czerwca firma zaprasza do swojej nowej siedziby na ulicę Nowodworską 43 w Elblągu. Obejrzyj zdjęcia.

Już od kilku lat trafiają w gusta nawet najbardziej wymagających klientów, a każdy z nich, dzięki szerokiej ofercie mebli i artykułów dekoracyjnych znajdzie tutaj coś dla siebie. Kredensy, witryny, bufety, ławy, stoły, komplety do jadalni, krzesła, komody a także zestawy wypoczynkowe. Do tego mnóstwo artykułów dekoracyjnych i oświetleniowych, obrazy, lustra, porcelana. Kupione w Galerii Mebli Zachodnich meble oraz akcesoria mają niepowtarzalny i ponadczasowy design, a przy tym są funkcjonalne. Meble trafiają tu przede wszystkim z Francji i Belgii, wszystkie są w stanie dobrym i nadają się bezpośrednio do sprzedaży. Można jednak zamówić również usługę stylizacji mebli. Prace wykonane w Galerii Mebli Zachodnich na zamówienie klienta można oglądać na profilu firmy na Instagramie. Wszystkie informacje oraz zdjęcia mebli i akcesoriów można znaleźć również na Facebooku.

Galeria Mebli Zachodnich zapewnia fachową i miłą obsługę, a także transport zakupionych mebli na terenie całego kraju, na terenie Elbląga gratis.

Zadzwoń i zapytaj 798 759 599

lub wyślij maila na adres umeblujsie@wp.pl

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8-16, w soboty w godz. 8-15

ul. Nowodworska 43, Elbląg

