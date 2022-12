Galeria Starocie zaprasza po wyjątkowe, świąteczne prezenty

Pragniecie podarować swoim bliskim nietuzinkowy, niepowtarzalny świąteczny prezent i nie wydać przy tym majątku? Koniecznie odwiedźcie więc Galerię Starocie. Znajdziecie tu mnóstwo pięknych przedmiotów z duszą. Jest w czym wybierać, tym bardziej, że tuż przed Mikołajkami dotarła do sklepu nowa, duża dostawa. Zobacz zdjęcia

Święta to wyjątkowy czas, dlatego i prezenty bożonarodzeniowe powinny łączyć w sobie użyteczność z pięknem, a nawet z odrobiną luksusu. Unikatowe podarunki dla swoich bliskich znajdziecie w Galerii Starocie. To raj dla miłośników przedmiotów nietuzinkowych, niepowtarzalnych, przy jednocześnie wysokiej jakości wykonania, niekiedy są to tylko pojedyncze egzemplarze. Tu z pewnością wyszukacie prezent dla tych, którzy cenią sobie oryginalność. Tuż przed Mikołajkami do Galerii Starocie dotarło kilka nowych, dużych dostaw, jest więc w czym wybierać.

- Artykuły dekoracyjne, świeczniki, drewniane czy mosiężne, które idealnie ozdobią świąteczny stół, porcelana, piękne, ozdobne kafle ceramiczne, szkatułki, szkło z okresu PRL, ceramika, lampy witrażowe, lampy naftowe, lampy z majoliki. U nas każdy znajdzie coś na prezent dla bliskich, jak i dla siebie - mówi Renata Wierzbowska, współwłaścicielka Galerii Starocie. Tu kupicie też unikatową biżuterię i torebki, piękne bombki na choinkę, mnóstwo oryginalnych artykułów dekoracyjnych, a nawet pozytywki. Są także meble, dawne radioodbiorniki i telefony, a nawet repliki broni.

Tradycja tego miejsca ma niemal osiemnaście lat. Jest ono wyjątkowe, ponieważ stworzyła je wyjątkowa osoba - Renata Wierzbowska. - Galeria Starocie narodziła się z mojej miłości do nietuzinkowych i oryginalnych przedmiotów. Pomysł stworzenia i prowadzenia sklepu w stylu, nazwijmy go retro, miałam odkąd pamiętam. Stare przedmioty fascynują mnie od zawsze, skradły mi duszę. Zaczynałam niemal 18 lat temu od prowadzenia w Elblągu sklepu z używaną odzieżą i kiedyś przyniosłam do niego z domu parę takich staroci. Zaskoczyło mnie wielkie zainteresowanie nimi wśród moich klientów. Tak to się wszystko zaczęło i trwa do dzisiaj - wspomina pani Renata.

Świąteczny prezent w Galerii Starocie możecie kupić także przez internet. - To mama stworzyła Galerię Staroci, jest jej duszą. Sklep stacjonarny jest naszą bazą. Prowadzimy także sklep internetowy i można nas też znaleźć na Facebooku. Serdecznie zapraszamy do Galerii Starocie nie tylko na świąteczne zakupy - mówi Marta Sepetowska, współwłaścicielka sklepu.

Galeria Starocie

Aleja Tysiąclecia 1

82-300 Elbląg

https://www.galeriastarocie.pl



Sklep stacjonarny otwarty:

od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-17.00, sobota 10.00-14.00

tel.: Marta 504 127 171, Renata 502 702 776

marta.wierzbowska2@wp.pl

---artykuł promocyjny---