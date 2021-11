 Geowłóknina – dlaczego warto w nią inwestować?

Geowłóknina kojarzy się głównie z branżą budowlaną, jednak jej zastosowanie jest o wiele szersze. Dzięki geowłókninie można nie tylko ustabilizować grunt, czy wzmocnić podłoże, ale także znakomicie sprawdzi się ona jako materiał pełniący funkcję separacyjną lub filtracyjną. Czym jest geowłóknina? Gdzie można ją wykorzystać i jakie przyniesie korzyści? Zapraszamy do lektury!

Geowłóknina – czym jest?

Geowłóknina to materiał powstający z włókien poliestrowych lub polipropylenowych. Jest to jeden z typów geosyntetyków przepuszczalnych. Wykorzystanie dwóch tworzyw sprawia, że powstały z ich połączenia produkt wyróżnia się nieuporządkowaną strukturą. Geowłóknina może powstać w wyniku igłowania, przeszywania lub zgrzewania. W dwóch pierwszych przypadkach łączenie następuje mechanicznie, natomiast w trzecim przypadku – termicznie. Warto wiedzieć, że geowłóknina, która wyprodukowana została przy użyciu obróbki termicznej charakteryzuje się znacznie mniejszą przepuszczalnością wody. Dodatkowo każda geowłóknina, nieważne w jaki sposób została wyprodukowana, dostępna jest w wygodnych rolkach o różnych parametrach szerokości i długości, dzięki czemu można wybrać produkt idealnie dopasowany do charakteru danych prac.

Geowłóknina – rodzaje oraz zastosowanie

Na rynku dostępny jest szeroki wachlarz różnych rodzajów geowłókniny. Produkty najczęściej różnią się właściwościami, zastosowaniem oraz oczywiście parametrami. Wszystko po to, byś mógł dobrać odpowiednią geowłókninę do danych potrzeb. Jedne z najpopularniejszych typów geowłókniny to:

geowłóknina filtracyjna – charakteryzuje się strukturą, która umożliwia przepuszczanie wody oraz niewielkich, bardzo drobnych cząsteczek piasku, dzięki czemu nie zapychają one porów materiału; jej głównym zadaniem jest wsparcie żywotności i wydajności różnorodnych systemów drenażowych;

geowłóknina separacyjna (również separacyjno-filtracyjna) ‒ charakteryzuje się wysoką wodoprzepuszczalnością oraz właściwościami odpornościowymi m.in. na rozciąganie, odkształcenia, obciążenia, przebicia; jej głównym zadaniem jest polepszenie efektywności pracy, zapobiegając przemieszczaniu się poszczególnych warstw podłoża; stosowana jest przede wszystkim w celu ustabilizowania słabonośnych gruntów np. w miejscach, gdzie istnieje ryzyko dużego odkształcenia.

Geowłóknina separacyjna i geowłóknina filtracyjna znajduje szerokie zastosowanie m.in. w systemach drenarskich. Jest to też świetna warstwa separacyjna pod różnego rodzaju prace na terenie posesji m.in. podczas tworzenia ścieżek ogrodowych, czy podjazdów pod garaż. Jej właściwości sprawiają także, że dobrze odnajdzie się jako ochrona podłoża pod oczkiem wodnym.

Geowłóknina – dlaczego warto po nią sięgnąć?

Nie da się ukryć, że to właśnie geowłókniny z powodu szeregu swoich zalet są z roku na rok coraz częściej wybieranym materiałem. Jest to także produkt niezwykle uniwersalny, co powoduje, że dziś sięgają po geowłókniny separacyjnej i geowłókniny filtracyjne zarówno inwestorzy, jak i klienci indywidualni. Jeżeli na terenie Twojej posesji, czy inwestycji jest wysokie ryzyko erozji lub osuwów to zdecydowanie warto zainwestować w geowłókninę. Dobrze jest też zdecydować się na sprawdzonych producentów np. AG Geosynthetics. Dostarczane przez tę firmę geosyntetyki ze względu na swoje właściwości oraz oczekiwania względem wytrzymałości zajmują czołową pozycję na polskim rynku.

