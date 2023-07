 Ginekolog endokrynolog pomaga w leczeniu niepłodności

Niestety, w dzisiejszych czasach wiele kobiet napotyka problemy hormonalne, które znacząco wpływają na płodność. W takich sytuacjach niezastąpionym wsparciem okazuje się ginekolog endokrynolog. Jest to lekarz, który posiada specjalizacje zarówno z położnictwa, ginekologii, a także z endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości. Dzięki szerokiej wiedzy z tych dziedzin ma możliwość zdiagnozować i leczyć nie tylko pacjentki z problemami hormonalnymi, ginekologicznymi, ale również pomagać kobietom zmagającym się z niepłodnością.

Kiedy udać się do ginekologa endokrynologa?

Wyróżnia się kilka dolegliwości, które powinny skłonić kobietę do odwiedzenia tego specjalisty. Jedną z nich są zdecydowanie trudności z zajściem w ciążę lub z jej utrzymaniem, które często są powiązane z innymi schorzeniami takimi jak nieregularne miesiączki, zespół policystycznych jajników (PCOS), zaburzenia hormonalne czy problemy z tarczycą. Co więcej, do ginekologa endokrynologa powinny zgłosić się pacjentki pragnące rozpocząć stosowanie antykoncepcji hormonalnej oraz zmagające się z endometriozą, dysfunkcją jajników, cukrzycą ciążową, trądzikiem, dokuczliwymi objawami menopauzy, a także z nadmiernym owłosieniem typu męskiego (hirsutyzm).

Jak wygląda wizyta u ginekologa endokrynologa?

W czasie wizyty u ginekologa endokrynologa przeprowadzany jest wywiad medyczny, podczas którego lekarz zbiera niezbędne informacje dotyczące cyklu miesiączkowego kobiety i jej historii medycznej. Może zapytać np. o regularność miesiączek, ewentualne zaburzenia hormonalne czy przyjmowane leki. Przygląda się także poprzednim wynikom badań, jeśli były realizowane. Lekarz może wykonać też badania obejmujące kontrolę masy ciała, pomiar ciśnienia krwi, USG ginekologiczne (transwaginalne), badanie piersi, a także zlecić oznaczenie wybranych hormonów. Na tej podstawie będzie w stanie postawić trafną diagnozę i zaproponować odpowiednie leczenie.

Gdzie udać się do ginekologa endokrynologa w województwie warmińsko-mazurskim?

W przypadku chęci uzyskania pomocy w zakresie uregulowania cyklu miesiączkowego, pozbycia się dolegliwości hormonalnych lub leczenia niepłodności, aby zajść w wymarzoną ciążę, warto zgłosić się do wyspecjalizowanej kliniki leczenia niepłodności. Jednym z takich miejsc blisko województwa warmińsko-mazurskiego jest Klinika Bocian w Białymstoku zlokalizowana przy ul. Akademickiej 26 lub Klinika Bocian w Gdańsku mieszcząca się przy ul. Alei Grunwaldzkiej 103A. Obie placówki posiadają zespół wysoko wykwalifikowanych lekarzy, w tym ginekologów endokrynologów, którzy oferują kompleksowe podejście do leczenia zaburzeń hormonalnych oraz niepłodności. Kliniki dysponują nowoczesnym sprzętem diagnostycznym i umożliwiają swoim pacjentom dostęp do szeregu zaawansowanych technik reprodukcyjnych, takich jak in vitro czy inseminacja.

Więcej informacji dla wszystkich chętnych, którzy są zainteresowani leczeniem w Klinice Bocian, znajduje się na stronie: https://klinikabocian.pl/pierwsze-kroki.

