Grawerowane ozdoby, pamiątki i gadżety Laserowego Świata

- Laserowy Świat to twórcza pracownia, która zajmuje się przede wszystkim grawerowaniem i cięciem przy pomocy lasera CO2. Najchętniej pracuję z materiałami drewnopochodnymi – mówi prowadząca pracownię Daria Kobylińska. To brzmi bardzo technicznie, ale efekty tych działań są już bliżej nie techniki, a sztuki. Zobacz zdjęcia poszczególnych realizacji Laserowego Świata!

- Mogę pomóc w wykonaniu gadżetów, jak magnesy okolicznościowe czy różnego rodzaju tabliczki zgodnie z wytycznymi klienta, ale jako grafik komputerowy zajmuję się też projektowaniem. Chętnie przygotuję dla moich klientów pudełka, opakowania, ulotki, wizytówki, logotypy. Skupiam się przede wszystkim na produktach spersonalizowanych, wyjątkowych, dostosowanych do potrzeb klienta, które mogą być np. idealną pamiątką dla konkretnej osoby lub gadżetem z imprezy.

Laserowy Świat takie sprawy ogarnie całościowo. Daria Kobylińska przygotowała choćby logotyp na ostatni Fromborski Bieg Copernicusa, instalację ze sklejkowych liter w kruchcie Kaplicy Ekklesia Kościoła Zielonoświątkowego we Fromborku, tablice informacyjne w placówkach medycznych, oznakowanie przystanku rowerowego w gminie Młynary, zegar tematyczny dla pracowni krawieckiej... Przekrój działań oferowanych przez pracownię jest jak widać bardzo duży. Jeśli chcesz przygotować dla kogoś wyjątkowy prezent lub zapewnić promocję danemu wydarzeniu, miejscu, usłudze czy produktowi, Laserowy Świat odpowie na Twoje potrzeby!

- Bardzo ważna jest dla mnie ekologia, stąd pracuję przede wszystkim na ekologicznych materiałach – podkreśla Daria Kobylińska.

Laserowy Świat bierze udział w projekcie Startup House IV realizowanym przez Akademię Nauk Stosowanych w Elblągu.

- To duża pomoc w postaci konsultacji dotyczących prowadzenia działalności, przygotowania strony www, a także świetna okazja do promocji Laserowego Świata. Ten projekt początkującym przedsiębiorcom pozwala poczuć się znacznie pewniej - mówi o Startup House IV Daria Kobylińska. - To dzięki pracy z osobami z projektu zdecydowałam się na zmianę nazwy z Ecolego i na nowy kierunek firmy: otworzyłam się na współpracę z agencjami reklamowymi, firmami, cięcie i grawerowanie usługowe oraz grawerowanie także gotowych produktów i gadżetów reklamowych, a przy tym nie rezygnuję z tworzenia własnych produktów - zaznacza. - Zapraszam do kontaktu telefonicznego i mailowego i już teraz zachęcam do odwiedzenia strony Laserowego Świata, która jest w budowie - dodaje.

