 Gresy - płytki, które zdominowały rynek

Gres to jeden z najczęściej wybieranych materiałów do wykończenia podłóg, zarówno w domach, jak i w budynkach użyteczności publicznej. Jest to tworzywo ceramiczne, które charakteryzuje się wytrzymałością, odpornością na ścieranie i korozję, a także łatwością w utrzymaniu czystości. Technologia szkliwienia gresu połączona z nadrukiem jakości HD pozwoliła na produkcje gresów do złudzenia przypominających naturalne surowce.

Poniżej przedstawiam cechy gresu oraz jego zastosowanie na podłogach.

Cechy gresu:

Gres to materiał ceramiczny, który w procesie produkcji poddawany jest wypaleniu w bardzo wysokiej temperaturze. Dzięki temu cechuje się on wyjątkową wytrzymałością, twardością i odpornością na ścieranie. Jest to tworzywo bardzo odporne na działanie czynników atmosferycznych oraz chemicznych, co czyni go idealnym do zastosowania w pomieszczeniach o dużym natężeniu ruchu oraz w pomieszczeniach, gdzie występują duże wahania temperatury.

Gres charakteryzuje się również bardzo dużą odpornością na zarysowania oraz korozję. Jest to materiał, który nie ulega deformacji pod wpływem obciążenia, dlatego też jest on często wykorzystywany w budynkach użyteczności publicznej, takich jak lotniska, centra handlowe czy hotele. Najlepiej do tego celu nadają sie gresy nieszkliwione lub barwione w masie. W pomieszczeniach prywatnych, do których należą domy i mieszkania najwieksza popularnością cieszą się gresy szkliwione. Szkliwo, którym pokryty jest gres ma przede wszystkim walory dekoracyjne. To na nim producenci nadrukowują technologią HD wzory białego marmuru Carrara lub innych naturalnych kamieni. Niezwykłą popularność uzyskał także wzór drewna odzwierciedlony na płytkach. Z reguły takie modele maja wymiary podłużnego prostokąta np. 60x15cm lub 120x20cm.

Zastosowanie gresu na podłogach:

Gres to materiał, który idealnie sprawdzi się jako pokrycie podłogowe. Ze względu na swoją wytrzymałość i odporność na ścieranie, gres często stosowany jest w miejscach o dużym natężeniu ruchu, takich jak korytarze czy pomieszczenia biurowe. Jest to również idealny materiał do zastosowania w pomieszczeniach, gdzie występują duże wahania temperatury, takich jak piwnice czy garaże.

Gres jest także chętnie wybierany jako pokrycie podłogowe w łazienkach i kuchniach. Jest to materiał łatwy do utrzymania w czystości, co jest bardzo istotne w przypadku pomieszczeń, gdzie często występuje wilgoć oraz zabrudzenia. Gres charakteryzuje się również dużą odpornością na działanie chemikaliów, co pozwala na łatwe usuwanie zabrudzeń bez uszkodzenia powierzchni.

Podsumowując, gres to materiał, który charakteryzuje się wytrzymałością, odpornością na ścieranie oraz łatwością w utrzymaniu czystości. Jest to materiał idealny do zastosowania na podłogach w miejscach o dużym natężeniu ruchu oraz w pomieszczeniach, gdzie występują duże wahania temperatury. Dzięki swojej odporności na działanie czynników atmosferycznych oraz chemicznych, gres jest również.

