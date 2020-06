HADM Gramatowski oferuje unikatowe usługi w skali Polski - możliwość bezpłatnego użyczenia kajaków, rowerów oraz zestawu wędkarskiego na czas naprawy auta.

Chcąc uatrakcyjnić czas klientom, którzy zostawili swój samochód w serwisie HADM Gramatowski lub pragną mile spędzić czas w Elblągu zaproponowaliśmy kilka form relaksu i aktywnego wypoczynku. Nasz salon usytuowany jest bezpośrednio przy rzece i posiada dwa drewniane pomosty- strefę relaksu, w skład której wchodzą leżaki i altana. To idealne miejsce by móc odpocząć. Ale to nie wszystko! Dla aktywnych oferujemy spływ kajakiem. W pełni wyposażone 3 kajaki dwuosobowe czekają̨ na klientów, którzy zechcą doświadczyć uroków elbląskiego krajobrazu płynąc po urzekającej rzece Elbląg.

Dla tych, którzy wolą spokojniejszą formę̨ aktywności, proponujemy wynajęcie wędek. Ponadto nasi Klienci mogą wypożyczyć od nas rowery miejskie i udać się na zwiedzanie Elbląga. Salony HADM Gramatowski znajdują się zaledwie 1 km od elbląskiego Starego Miasta. Zadbaliśmy również̇ o najmłodszych. W wyposażeniu nasi klienci otrzymają̨ fotelik dla dziecka i kaski dla każdej osoby, która wypożyczy rower w naszym salonie.

Aktualnie trwają prace nad tym, aby nasza oferta wypoczynkowa powiększyła się o coś czego do tej pory nie było! Rejsy spacerowe i czarter katamaranów rzeką Elbląg! Prace nad tym projektem planujemy zakończyć jeszcze przed końcem tego lata, aby Klienci mogli już w tym roku poznać Elbląg z perspektywy innej niż dotychczas.

Autoryzowany Salon i Serwis SKODA i Citroen zaprasza!

HADM Gramatowski

ul. Warszawska 87

82-300 Elbląg

tel. 55 235 24 57

www.hadm.pl

--- artykuł promocyjny ---