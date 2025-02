 Hurtownia BHP PRABE oferuje rewelacyjne buty robocze

Dobre obuwie robocze to podstawa bezpieczeństwa i wygody. W hurtowni BHP PRABE w Elblągu znajdziesz trzewiki PRESTON S3, które łączą sportowy styl z funkcjonalnością, zapewniając ochronę nawet w trudnych warunkach pracy. Zobacz zdjęcia.

Prabe Hurtownia BHP przy ulicy Grunwaldzkiej 2 (hala B12) w Elblągu mieści się od roku i poza sprzedażą stacjonarną artykułów BHP, oferuje też internetową, zapewniając produkty, które są podstawowym elementem wyposażenia pracowników w zakładach przemysłowych oraz fabrykach.

Asortyment znajdujący się w ofercie i na stronie, to produkty sygnowane własnymi markami, takimi jak Demar, Polstar, Galmag, 3M, Procera, Canis, Portwest. Odpowiedzialna za zakupy i sprzedaż, kierownik hurtowni Anetta Wegner nie boi się wyzwań i komponuje ofertę trafną do oczekiwań nawet najbardziej wybrednych klientów.

– Choć w sprzedaży dostępne jest obuwie robocze dla pracownika wszystkich branży, dziś powiem o trzewiku roboczym PRESTON w wyższej wersji S3. To lekki i wygodny but o wielu właściwościach dla każdego, kto ceni wygodę i komfort użytkowania – mówi Anetta Wegner – Wersja S3 posiada wodoodporną mikrofibrę o grubości 1,8-2,0 mm oraz higroskopijną wyściółkę zapewniającą komfort i trwałość. Wierzchnia część buta odporna jest na wchłanianie wody aż przez 60 minut, a podeszwa, oprócz tego, że jest olejoodporna i antypoślizgowa, jest też antyelektrostatyczna i absorbuje energię w pięcie. Podeszwa odporna jest również na węglowodory i olej napędowy.

Jak zdradza kierownik hurtowni, obuwie wyposażone zostało w kompozytowy podnosek (200 J, 15 kN), dzięki czemu jest lekkie i giętkie. Posiada też kevlarową wkładkę antyprzebiciową (1100N), co gwarantuje pełne bezpieczeństwo podczas użytkowania, gdy na przykład natrafimy na gwóźdź. Obuwie posiada też certyfikat SR.

Co wyróżnia model PRESTON na tle innych roboczych butów?

– Wizualnie wygląda jak model sportowy, posiada bardzo ładny i nowoczesny design, z ciekawą kolorystyką, a ludzie teraz oczekują estetyki nawet w zakładach pracy, szczególnie pracownicy na stanowiskach kierowniczych i nadzorujących – mówi Anetta Wegner.

Czy to głównie dla nich dedykowany jest ten konkretny model?

– Czasem wybierają go klienci indywidualni, ponieważ but wygląda na sportowy, nadający się do codziennego noszenia, ale często kupowany jest przez właścicieli jednoosobowych firm lub grupę pracowników, którzy chcą jednakowo się prezentować i mieć komfort pracy – mówi Anetta Wegner.

W jakich warunkach but najlepiej się sprawdzi?

– Na pewno nie na placu budowy, chyba że jest się jej kierownikiem i nie spędza się na nim całego dnia. Nie powinien być też noszony przy wykonywaniu pracy spawalniczej, bo iskry mogą go uszkodzić. To obuwie przeznaczone dla pracowników głównie na wyższych szczeblach, chcących mieć bezpieczne, wygodne i estetyczne buty, w których mogą z zakładu czy budowy pójść też na zebranie i do biura. Sprawdzi się też na magazynach i halach, przy pracach przemysłowych, ale nie ciężkich – mówi kierownik hurtowni.

Model dostępny jest w rozmiarach od 36 do 48. Prezentowane obuwie można znaleźć w sklepie internetowym oraz stacjonarnie w hurtowni na ulicy Grunwaldzkiej 2 B12. Sklep oferuje też sezonowe promocje, następnej można spodziewać się wiosną.

Prabe Hurtownia BHP

ul. Grunwaldzka 2 B12

82-300 Elbląg

www.prabe.pl

tel. 690 243 764